„Grill den Henssler“: Vox lässt die Bombe platzen – Fans haben Grund zur Freude

Er gilt als einer der unterhaltsamsten Fernsehköche Deutschlands: Steffen Henssler. Mit der Koch-Show „Grill den Henssler“ des Senders VOX etablierte sich der 50-Jährige endgültig bei den Zuschauern. Das Konzept der Prime-Time-Show ist schnell erklärt. Drei prominente Personen treten in Kochduellen und Studiospielen gegen den Fernsehkoch an, lassen ihre Kochkünste von einer Jury bewerten und spielen um eine Gewinnsumme für den guten Zweck.

Seitdem es „Grill den Henssler“ gibt, ist die Sonntagabendunterhaltung für Koch-Fans gesichert. Doch am kommenden Sonntag wird die vorerst letzte Ausgabe des „Sommer-Specials“ ausgestrahlt, die Sommerversion der Koch-Show wurde in sieben Folgen aufgeteilt. Doch für Fans der VOX-Serie gibt es keinen Grund für schlechte Laune, denn der Sender kündigte nun große Neuigkeiten an.

„Grill den Henssler“: Fans können aufatmen

Der Sender VOX und das Instagram-Profil von „Grill den Henssler“ kündigten zunächst das bevorstehende Ende des „Sommer-Specials“ an. Doch dann folgt die große Überraschung, es heißt: „Geht Steffen Henssler deshalb auf Sparflamme? Wohl eher nicht!“ Im Herbst dieses Jahres feiert die beliebte Koch-Show ihr zehnjähriges Jubiläum.

Diese Feierlichkeit kann natürlich nicht ausgelassen werden. Mit einer bildlichen Ankündigung bestätigt VOX eine Jubiläumsstaffel, die im kommenden Herbst über die Bildschirme flackern wird. Welche prominenten Gäste im Studio sein werden und wie die Jury dieser Staffel aussieht, ist noch unklar. Steffen Henssler wird sich jedoch mit Sicherheit jeder neuen Herausforderung stellen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Große Freude bei den Fans

Auch die Fans von „Grill den Henssler“ hätten mit diesen Neuigkeiten sicherlich nicht gerechnet. Unter dem Instagram-Beitrag des Senders häufen sich freudige Kommentare über die Verkündung der Jubiläumsstaffel. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Da freuen wir uns wirklich sehr drauf, es gibt wenig Sendungen, wo man so richtig mittendrin ist.“ Ein weiterer Fan geht sogar noch ein Schritt weiter und schreibt: „Mein sonntägliches Leben richtet sich nach eurer Sendung.“ Und auch Wünsche nach bestimmten prominenten Gästen tummeln sich unter dem Post. Ob diese erfüllt werden können, wird sich im Herbst zeigen.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Fernsehkoch Steffen Henssler kündigte zuletzt eine Auszeit an. Wie diese Pause mit der angekündigten Jubiläumsstaffel zu vereinbaren ist, bleibt abzuwarten.