„Grill den Henssler“: TV-Koch Steffen Henssler macht Schock-Ankündigung – „Brauche mal eine Pause“

Seit 2013 ist Steffen Henssler mit seiner Vox-Show „Grill den Henssler“ am Start. In etlichen Duellen nahm er es mit Amateuren, Promis oder anderen Koch-Profis auf. Und auch das Sommerspecial verlangt dem Sternekoch wieder alles ab.

Am Sonntag (10. September) muss Steffen Henssler bei Vox noch eine Schüppe drauflegen, denn er tritt gegen andere Chefköche an. Fehler werden nicht erlaubt und eiskalt bestraft. Während „Grill den Henssler“ macht der 50-Jährige eine erschreckende Ankündigung, sodass selbst Moderatorin Laura Wontorra zunächst baff ist.

„Grill den Henssler“: Star-Koch kündigt Pause an

Viele Nerven und Schweißperlen hat Steffen Henssler in der Show schon gelassen. Immer wieder setzt er sich dem Stress aus und immer wieder klagt der TV-Star Moderatorin Laura Wontorra während der Show sein Leid. Doch diese Worte hat selbst die Moderatorin noch nicht gehört: „Der Oppa braucht mal eine Pause!“

Laura Wontorra ist ganz perplex und will wissen, wie lange diese Auszeit denn gehen soll. „Drei Monate nichts machen außer rumeiern, rumhängen und an mir selber rumspielen“, wird der Sterne-Koch deutlich, während er in der Küche weiter herumwerkelt. Der Henssler hat doch bestimmt bereits neue Pläne geschmiedet? „Nö, gar nichts – das ist ja das Schöne!“, betont der 50-Jährige. Doch bevor es in die wohlverdiente Pause geht, müssen erst noch die Gebrüder Eggert, Ali Güngörmüs und Ralf Zacherl bezwungen werden.

Die kleine Auszeit können die Fans sicherlich verkraften. Schließlich muss auch ein Profi seinen Akku mal wieder auftanken. Aber ob Steffen Henssler es wirklich schafft, drei Monate lang keinen Löffel zu schwingen und dem Herd fernzubleiben? Fans von „Grill den Henssler“ werden das wohl kaum glauben können.