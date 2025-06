Laura Wontorra legt Pause ein – „Bin nicht erreichbar“

Laura Wontorra zählt zu den bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands. Seit über zehn Jahren steht sie vor der Kamera und begeistert das Publikum mit ihrem Charisma und ihrer Professionalität. Neben ihrer Tätigkeit im Fußballbereich, etwa für DAZN, glänzt sie auch in Unterhaltungsformaten. Zu ihren bekanntesten Shows zählen „Ninja Warrior“, das sie seit 2016 moderiert, sowie die beliebte Vox-Kochshow „Grill den Henssler“, bei der sie seit 2020 als Gastgeberin fungiert.

Trotz ihres Erfolges möchte Laura Wontorra nun eine Pause einlegen, um dem Alltagsstress zu entkommen.

Laura Wontorra gönnt sich eine Auszeit

Neulich verlängerte die gebürtige Bremerin ihren Vertrag mit DAZN bis mindestens 2027. Dort ist sie regelmäßig in Formaten rund um die Bundesliga und die Champions League zu sehen. Außerdem wird sie ab der kommenden Saison die frisch erworbene Bundesliga-Konferenz am Samstag um 15.30 Uhr moderieren. Doch auch Laura Wontorra merkt zunehmend, wie herausfordernd es ist, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen.

Im Interview mit der „Welt“ gibt sie offen zu: „Ich würde sagen, die größte Baustelle in meinem Leben ist die Work-Life-Balance.“

Laura Wontorra definiert Erfolg anders

Die vergangenen Monate waren für die 36-Jährige besonders fordernd, da nach der Bundesliga-Saison und den Play-offs der Icon-League bereits neue Projekte auf sie warten. Ihr Terminplan ist „vollgepackt“, wie sie selbst sagt.

++ auch interessant: Eklatante Wende bei „Kitchen Impossible“: Plötzlich steht alles auf dem Kopf ++

Deshalb hat sie sich fest vorgenommen, im Juli komplett abzuschalten. Sie verkündet: „Ich mache im Juli komplett frei und bin in dieser Zeit nicht erreichbar – ich habe mir fest vorgenommen, wirklich mal abzuschalten.“ Diese Zeit möchte sie nutzen, um sich körperlich und mental zu erholen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Obwohl sie sich bewusst eine Pause nimmt, bleibt ihr Beruf für Laura Wontorra ein zentraler Bestandteil ihres Lebens. Ihr Erfolg basiert auf harter Arbeit und ihrem hohen Anspruch an sich selbst. „Egal, welchen Job du auch machst, ich glaube, dass du Interesse weckst, wenn du gut bist“, erklärt sie. Dennoch nimmt sie bewusste Einschränkungen in Kauf, um ihre Ziele zu erreichen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.