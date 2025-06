Trauer um „Grill den Henssler“-Star – Heinz Horrmann ist tot

Heinz Horrmann ist im Alter von 82 Jahren in seiner Heimat Berlin verstorben. Bekannt wurde der Hotel- und Restaurantkritiker nicht nur durch seine scharfen Urteile, sondern auch als Juror bei „Grill den Henssler“ an der Seite von Reiner Calmund. Sein Markenzeichen: das immer präsente Einstecktuch.

Der Tod kam unerwartet, wie seine Frau Regine gegenüber „Bild“ berichtet. „Er war nicht krank, fühlte sich nur etwas schlapp und ist Mittwochabend früh schlafen gegangen“, erzählt sie. „Als ich gegen 22 Uhr nach ihm schaute, hat er ganz normal geschlafen. Am nächsten Morgen habe ich ihn dann leblos gefunden.“

„Grill den Henssler“-Star Heinz Horrmann im Alter von 82 Jahren verstorben

Der Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun. „Für Heinz hätte es keinen besseren Tod geben können“, sagt sie. „So traurig und schmerzvoll sein Verlust ist – für Heinz hätte es keinen besseren Tod geben können. Er hätte nicht ins Krankenhaus gewollt und an Schläuche angeschlossen werden.“

Das Paar war 58 Jahre verheiratet, eine Liebe, die vor 61 Jahren begann. „Ich war 15, eine Tennisspielerin, und er schrieb über mich“, erinnert sich Regine. Horrmann war einst Journalist u.a. bei „Bild“, WELT und WELT am Sonntag. Vier Jahre später heirateten sie, als er zu „Bild“ nach München ging. Kurz darauf kam ihr Sohn zur Welt.

Heinz Horrmann war nicht nur als Journalist erfolgreich. Er schrieb 38 Bücher und wurde mit 64 Jahren zum TV-Star. Zuerst in der „Koch Arena“, dann bei „Grill den Henssler“. „Das hat ihm viel Freude gemacht“, erzählt seine Frau stolz. Vor drei Jahren zog er sich zurück. „Ich bin sehr, sehr stolz auf meinen Mann, was er alles in seinem Leben erreicht hat!“