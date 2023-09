„Die Hirschhausen Show“: Als sie IHN sehen, bleibt den Promis die Sprache weg

Es gibt gefühlt kaum etwas, was Eckhart von Hirschhausen nicht kann. Der promovierte Mediziner ist unter anderem Honorarprofessor, Schriftsteller, Wissenschaftsjournalist, Fernsehproduzent und Moderator. In den vergangenen Jahren setzte er sich zudem vermehrt für das Thema Klimawandel ein, veröffentlichte passend dazu sogar ein Buch mit dem Titel „Mensch Erde!“

Die neue Showreihe „Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?“, die samstags im Ersten ausgestrahlt wird, glänzt mit Hirschhausen als Moderator. In dem Samstagabend-Format dreht sich alles um den Menschen und seine Fähigkeiten. Den potenziellen Hochleistungen einzelner Personen wird auf den Grund gegangen und ein prominentes Team spielt in Studiospielen um eine Summe von 20.000 Euro für den guten Zweck.

„Die Hirschhausen Show“: Und dann wird es ernst

Zu Gast in der Ausgabe am Samstag (09. September) sind die prominenten Gäste Collien Ulmen-Fernandes, Heiner Lauterbach, Meltem Kaptan und Felix Neureuther. In einer ersten Spielrunde sollen die prominenten Gäste in zwei Teams Objekte in Röhren voller Wasser versenken, um zu sehen, welches Objekt schneller sinkt. Zuvor versuchte ein Profi-Taucher so lange wie möglich mit dem Kopf unter Wasser zu bleiben. Als dann jedoch der nächste Gast, der eine Höchstleistung vollbringen soll, angekündigt wird, bleibt den Promis die Sprache weg.

Es handelt sich um den Profi-Kletterer Angelino Zeller aus Graz. Der 27-Jährige sitzt im Rollstuhl, verletzte sich bei einem Paragliding-Flug so schwer, dass die Folge eine Querschnittslähmung war. Das Studio einmal erreicht, schwingt der junge Mann sich direkt in den aufgebauten Parkour. Diesen zu bewältigen, ohne die Beine nutzen zu können, ist eine Höchstleistung. Den prominenten Gästen ist die Bewunderung geradezu ins Gesicht geschrieben. Die nächste Höchstleistung, die Zeller nun vollbringen möchte, bezieht sich auf das Klettern an einer Wand unter freiem Himmel. Es bedarf hierfür einer besonderen Technik. Ein Film wird eingespielt, in dem sich Zeller an der besagten Felswand entlanghangelt – und die Challenge tatsächlich vollendet.

Rührung bei den prominenten Gästen

Auch die prominenten Gäste der „Hirschhausen Show“ können das eben Gesehene kaum fassen. Der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther versucht seine Bewunderung in Worte zu fassen und sagt: „Angelino, ich muss wirklich sagen, ich bin so fasziniert. Wenn du so ein Schicksal hast und so positiv bist, dann kann jeder so unglaublich viel von dir lernen. Ich hab Gänsehaut, wenn ich das sehe.“ Collien Ulmen Fernandes, Meltem Kaptan und Heiner Lauterbach können diesen Worten lediglich ehrfürchtig zustimmen.

Und dann überrascht Zeller die prominenten Gäste und von Hirschhausen mit der Info, dass er seine Beine wieder minimal bewegen kann. Auch wenn die Chance, dass er in Zukunft wieder laufen kann, gering ist, gibt er die Hoffnung nicht auf. Schauspieler Heiner Lauterbach bestärkt den Kämpfergeist des Kletterers: „Ich finde es toll, dass er sagt, dass die Ärzte ihre Meinung haben können, er aber seine eigene hat.“ Dieser Aussage stimmen auch die Zuschauer zu. Zum Abschied gibt es einen riesigen Applaus und den größtmöglichen Respekt von den prominenten Gästen.