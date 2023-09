Markus Lanz: ZDF-Moderator platzt in Sendung der Kragen – „Das ist doch jetzt albern!“

In der aktuellen Ausgabe der Talkshow „Markus Lanz“ vom Mittwoch (7. September) geht es gleich zu Beginn heiß her. ZDF-Moderator Lanz hat unter anderem SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert zu Gast. Und der bleibt von dem Talkshowmaster alles andere als verschont.

Überrascht, ja geradezu perplex gibt sich der Politiker im ZDF-Studio, als Markus Lanz kurz nach Beginn der Sendung mit einer provokanten Frage um die Ecke kommt. Was folgt, ist ein regelrechter Schlagabtausch.

Markus Lanz provoziert Kevin Kühnert

Kühnert, der seit Dezember 2021 SPD-Generalsekretär ist, wird von Markus Lanz gefragt: „Wie ist denn gerade Ihr Verhältnis zum Kanzler, Herr Kühnert?“ Völlig von den Socken antwortet er: „So gut wie es vorher auch gewesen ist. Wieso fragen Sie?!“ Und dann wird der Ball hin und her gespielt. Lanz provoziert seinen Gast weiter: „Was heißt das? Dass es vorher auch so schlecht war?“

Kühnert: „Nee, war nicht schlecht.“

Lanz: „Aber auch nicht gut.“

Kühnert: „Doch, wir haben ein wunderbares Arbeitsverhältnis, wir sitzen regelmäßig in Runden zusammen, wie sich das aus unseren jeweiligen Positionen heraus einfach ergibt, wir fahren aber nicht zusammen in den Urlaub. Insofern kann ich keine Geschichten aus der Sommerpause erzählen.“

Das hat von Kühnert gesessen! Und plötzlich bringt Markus Lanz Licht ins Dunkel und verrät den wahren Kern seiner Anfangsfrage. „Darum geht es gar nicht. Stichwort ist Industriestrompreis. Da verläuft ja der Bruch quer durchs Kanzleramt.“

Hintergrund: Seit Monaten gibt es diverse Forderungen nach einem Industriestrompreis. Während Bundeskanzler Olaf Scholz diesbezüglich eher skeptisch ist, ist ein Teil seiner Partei dafür. So auch unter anderem SPD-Chef Lars Klingbeil.

Markus Lanz konfrontiert Kevin Kühnert nun damit öffentlich. Der wiederum betont im ZDF, dass es keine Meinungsverschiedenheit gebe. „Das ist ein Beispiel für eine Diskussion, die jetzt sehr an der Oberfläche in den letzten Tagen und Wochen hängen geblieben ist. Da reden jetzt viele über einen Begriff, da sei der Kanzler dagegen und die Partei sei dafür. Viele haben sich gar nicht damit beschäftigt, was überhaupt damit gemeint ist.“

Kevin Kühnert (SPD) ist zu Gast bei Markus Lanz. Foto: IMAGO/Jacob Schröter

Vielmehr diskutiere die Ampel und auch intern die SPD „über die richtigen Instrumente, mit denen das geschafft werden kann. Und wir sind total an der Seite des Bundeskanzlers, wenn der sagt, es darf nicht mit der Gießkanne sein und nicht ohne Bedingungen. Wir müssen jetzt aber noch die richtigen Instrumente dafür definieren“, so Kevin Kühnert weiter.

Markus Lanz: ZDF-Star platzt der Kragen

ZDF-Moderator Markus Lanz reicht es: „Das ist doch jetzt albern! Das stimmt doch nicht, was Sie da sagen. Sie sind sich nicht einig. Lars Klingbeil, Ihr Parteichef, saß hier und sagte vor zwei Wochen auf Nachfrage, ‚Sie kämpfen gegen Ihren eigenen Kanzler?‘ Antwort: ‚Wir kämpfen für einen Industriestrompreis‘. Also ja. Und jetzt tun Sie so, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ist doch Quatsch.“

Kleinlaut kontert sein Gast schließlich, dass sich der Kanzler gar nicht gegen die Konzepte, die seine Partei ausgearbeitet hat, ausgesprochen habe. Wohl aber, dass er „gegen eine pauschale Energiepreis-Senkung mit der Gießkanne ohne Bedingungen ist.“

Markus Lanz lässt nicht locker, erklärt noch einmal, dass Klingbeil etwas ganz anderes erzählt habe, als er selbst zu Gast in der ZDF-Sendung gewesen sei.

Auch spannend:

Eines ist klar: Lanz und Kühnert kommen an diesem Abend nicht mehr auf einen gleichen Nenner. Den ganzen Schlagabtausch kannst du aktuell noch mal in der ZDF-Mediathek sehen.