„ZDF-Fernsehgarten“: Plötzliche Sensation? – Jetzt ist es offiziell

Am Sonntag (4. Mai 2025) zur gewohnten Sendezeit im ZDF dürfen sich die langjährigen „ZDF-Fernsehgarten“-Fans wieder auf das große Comeback freuen. Mit dabei ist natürlich auch diesmal wieder Moderatorin Andrea Kiewel (59), die viele bunte Gäste begrüßen darf.

Doch nicht nur diese Ausgabe ist besonders – die ganze Saison steht unter einem besonderen Stern. Am 15. Juni feiern Dauerbrenner Andrea Kiewel und der „ZDF-Fernsehgarten“ ihre Silberhochzeit! Seit 2000 hat die Moderatorin sage und schreibe 437 Sendungen moderiert.

Wie unser Partnerportal „Schlager.de“ im exklusiven Interview erfahren hat, haben sich die 59-Jährige und ihr Team für diesen besonderen Tag etwas ganz Spezielles einfallen lassen.

„ZDF-Fernsehgarten“: Andrea Kiewel ist Feuer und Flamme

Als die ZDF-Moderatorin über ihr moderiertes Format spricht, überwältigen sie sofort ihre Emotionen. So erzählte Andrea Kiewel, dass sie und der „ZDF-Fernsehgarten“ wie füreinander gemacht seien.

Bildhafter hätte die 59-Jährige das Verhältnis wohl nicht beschreiben können. Sie erklärte: „Wir passen ausgezeichnet zueinander, weswegen alles ganz leicht mit uns ist. Er ist grün und sommerlich, und ich tanze und habe gute Laune. Mehr Zutaten braucht dieses 25-Gänge-Menü nicht.“

Am 15. Juni 2025 steht demnach alles im Zeichen ihres silbernen Jubiläums. 25 Jahre „ZDF-Fernsehgarten“ – eine lange Zeit, in der die Moderatorin wohl schon zahlreiche Künstler und verrückte Aktionen bestaunen konnte. Ob sie sich noch an alle erinnert?

Jubiläum glänzt mit Stargrößen

Bestimmt wird sie beim großen Jubiläum viele ihrer persönlichen Sternstunden und unvergesslichen Momente Revue passieren lassen. Einen kleinen Blick auf die Gästeliste gewährte sie „Schlager.de“ jedenfalls schon.

„Ich verrate nur, dass ich bei meiner Jubiläumsparty zwei krasse Hotties an meiner Seite habe: Guido Maria Kretschmer und Joachim Llambi. Alles andere erst am 15. Juni“, verkündete Andrea Kiewel verheißungsvoll.

Doch eingefleischte Fans, die sonntags pünktlich den Timer für den „ZDF-Fernsehgarten“ stellen, wird vor allem noch eine weitere Frage beschäftigen: Was macht die neue Staffel so besonders? Im Artikel von „Schlager.de“ verrät Andrea Kiewel, welches konkrete Ziel sie und ihr Team sich für diese Saison gesetzt haben. Hier kannst du es nachlesen.