„Grill den Henssler“-Fans gehen auf Laura Wontorra los: „Katastrophal“

Sie ist die gute Seele zwischen den hart kochenden Konkurrenten. Bereits seit dem Jahr 2020 moderiert Laura Wontorra die Vox-Kochsendung „Grill den Henssler“. Sicherlich keine ganz einfache Aufgabe, schließlich bekommt es die 34-jährige Bremerin nicht nur mit Starkoch Steffen Henssler, sondern auch regelmäßig mit mal mehr, mal weniger eigenwilligen Herausforderern zu tun.

Jedoch dürfte für die „Grill den Henssler“-Moderatorin kein Kontrahent so anstrengend sein, wie die Fans bei Instagram es sind. Da wird jede Aktion besprochen, jeder Satz analysiert und jedes Outfit bis ins kleinste Detail zerlegt.

„Grill den Henssler“-Zuschauer kritisieren Laura Wontorra

So auch nach der Show am vergangenen Sonntag (28. Mai), in der unter anderem Insa Thiele-Eich, Thorsten Sträter und Evelyn Burdecki gegen Steffen Henssler antraten. Zugegeben: Wontorra trug ein sehr extravagantes Outfit. Zu einem grauen Shacket (einer Mischung aus Hemd und Jacke) trug Laura ein schwarzes T-Shirt, eine hellblaue Hotpants und Cowboystiefel. Ja, das muss man sich erst einmal trauen. Kam bei einigen Fans aber nur bedingt gut an.

„Gewagtes Outfit“, hieß es beispielsweise bei Instagram. Ein anderer Follower schrieb: „Laura, du bist ja meine TV-Prinzessin. Aber dein Outfit …“ Und ein Dritter meckert: „Gestern war katastrophal. Wer berät dich?“

Laura Wontorra mit gewagtem Outfit

Vielleicht gefiel Laura Wontorra der Style aber auch einfach. Und ausgeflippt ist schließlich immer noch besser als langweilig. Und so gab es auch Zuschauer, die den Style der Moderatorin durchaus zu schätzen wussten. „War ne tolle Sendung. Und du sahst toll aus“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und ein anderer lobt: „Mega Outfit. Siehst spitze aus, Laura.“

Am kommenden Sonntag (4. Juni) müssen die Zuschauer allerdings auf Laura Wontorra verzichten. So hat bei „Grill den Henssler“ die Sommerpause begonnen. Ganz ohne den Starkoch müssen die Zuschauer jedoch nicht auskommen. In der Vox-Show „Mälzer und Henssler liefern ab“, tritt der 50-Jährige gegen seinen Kollegen Tim Mälzer in den Wettkampf.