DSDS (RTL): Häme für Laura Wontorra – „Nervt nur noch“

Eigentlich ist sie ja Sportmoderatorin. Laura Wontorra, die Tochter von Sportreporter-Legende Jörg Wontorra, begann ihre TV-Karriere als Field-Reporterin bei Sky, anschließend folgten Tätigkeiten bei Sport 1 oder als RTL-Reporterin für die WM-Qualispiele der deutschen Nationalmannschaft. Am Samstag sollte dann der wohl vorläufig größte TV-Einsatz für die 34-jährige Bremerin folgen. Die Moderation des „DSDS“-Finales.

Live und zur besten Sendezeit stellte sich Laura Wontorra durchschnittlich 2,35 Millionen DSDS-Zuschauern. Eine Mammutaufgabe für die Frau, die vor allem durch die Kochshow „Grill den Henssler“ Unterhaltungs-Erfahrung sammeln konnte.

DSDS-Zuschauer gehen auf Laura Wontorra los

Es wurde kein leichter Abend für die Moderatorin. Schon zu Beginn der Show stürmte ein Flitzer auf sie zu, dann musste sie den Zoff zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice im Zaum halten, dazu kam noch der ein oder andere Versprecher. Alles in allem jedoch lieferte Laura Wontorra einen tollen Einsatz ab. Auch wenn das nicht alle Fans so sahen.

So gibt es auf ihrer Instagramseite auch den ein oder anderen Nörgler, der seinem Ärger Luft macht. „Die schlechteste Moderation aller Zeiten. Grauenvoll“, heißt es da beispielsweise. Ein anderer Follower schreibt: „Die hat sich noch nie für DSDS interessiert. Im Gegenteil. Sie muss ja nicht alles moderieren, sie nervt nur noch.“ Während ein Dritter ergänzt: „Wünsche mir keine Sportmoderatorin für diese Sendung, sondern eine Frau, die auch schlagfertig ist und Humor hat. Das bist du nicht.“

Zum Glück gibt es aber auch viele Fans, die Laura Wontorra in Schutz nehmen. „Ich möchte jetzt einmal ein großes Lob aussprechen. Eine erfrischende, mitreißende Moderation bei DSDS. Es wirkt so einfach und locker bei Ihnen und ich kann mir vorstellen, wenn es live ist, dass das gar nicht so einfach ist. Tolles Talent“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin.

Und ein anderer Anhänger ergänzt: „Was für eine coole Socke bist denn du? Du warst für mich die coolste aller Moderatoren in allen DSDS Staffeln. So echt, cool, witzig, schlagfertig, taff und authentisch. Einfach Unterhaltung vom Feinsten. Ganz großes Kino.“