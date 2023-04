DSDS: Attacke auf Dieter Bohlen – „Er ist einfach nur peinlich“

Die Krawall-Staffel hat ein Ende. Überraschend ruhig – für DSDS-Verhältnisse – war es am Samstagabend zugegangen. Mit Sam Eisinger gewann der Favorit, gut, ein Zuschauer stürmte auf die Bühne, aber da kann ja RTL nichts für. Dieter Bohlen und Katja Krasavice dagegen hatten sich vornehm zurückgehalten. Gut, Katja hatte in der gut vier Stunden langen Show zumeist damit zu tun, die Leistung der weiblichen Teilnehmer zu loben. Und da es mit Monika Gajek nur eine gab, mussten halt auch die Tänzerinnen herhalten, zwischen ihr und Bohlen blieb es ruhig.

Ob das an der Ansage von Laura Wontorra zu Beginn lag, die ausdrücklich um den Verzicht auf Beef gebeten hatte, sei nun einmal dahingestellt. Klar ist: Eine weitere DSDS-Staffel mit Dieter Bohlen und Katja Krasavice in der Jury wird es wohl nicht geben. Dafür dürfte schon das Nachtreten der Rapperin in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ sorgen.

DSDS-Zoff geht in die nächste Runde

„Ich stehe für Werte und die vertrete ich. In der Konstellation mit Dieter kann ich nicht weitermachen“, wird Katja Krasavice deutlich. Und weiter: Ich lasse es nicht zu, dass neben mir jemand sitzt, der diese Werte in den Boden stampft. Am schlimmsten fand ich, dass Dieter sich nicht bei Jill entschuldigte. Das dauert fünf Sekunden, aber diese Größe fehlt ihm.“

Krasavice spielt wieder auf den Skandal um DSDS-Kandidatin Jill Lange an. Die Realityshow-Kandidatin war von Bohlen gefragt worden, ob sie denn auch nach dem Abi etwas Normales gemacht habe, oder sich nur „durchnudeln“ ließ.

Für Katja ergibt sich da ein klares Muster: „Er redet nur mit Männern. Ich war lange höflich zu ihm. Dachte mir, komm, er ist ein älterer Mann, ist vielleicht müde. Bis ich irgendwann kapierte: Dieter respektiert Frauen nicht. er ist einfach nur peinlich.“ Wie viel an diesen Worten dran ist? Das wissen wohl nur die Rapperin und der Poptitan selbst.