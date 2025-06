Mehr als nur Urlaub: Paar will für immer auf Campingplatz leben – doch ist das erlaubt?

Während einige sich über einen Urlaub freuen, ist er anderen offenbar nicht genug. So geht es nach Angaben von „Focus“ einem britischen Paar, das dem Regen entfliehen und nach Benidorm in Spanien ziehen möchte.

Dafür haben sich Gemma und Nicky dort einen Wohnwagen für 3.000 Euro gekauft und ihn nach ihren eigenen Wünschen gestaltet. Das neue Zuhause hat jetzt zwei Schlafzimmer, eine Küche, ein Wohnzimmer mit Fernseher und eine Klimaanlage. Damit wollen sie nun auf einem Villamar-Campingplatz wohnen, anstatt nur Urlaub zu machen.

Mehr als Urlaub: Diese Kosten warten auf das Paar

Zusätzlich zum Kaufpreis des Wohnwagens fällt eine jährliche Pachtgebühr von 5.300 Euro inklusive Wasserkosten. Die Ausgaben für Lebensmittel belaufen sich auf etwa 70 Euro pro Einkauf.

+++ Auch interessant: Urlaub an der Nordsee: Anwohner genervt – neue Attraktion sorgt für Mega-Frust +++

Die Lebenshaltungskosten in Benidorm sind also vergleichsweise gering. Zusätzlich dazu bietet das neue Zuhause den Briten weitere Vorteile: viel Sonne, eine familiäre Atmosphäre auf dem Campingplatz und praktische Extras Ort. Auf dem Campingplatz gibt es beispielsweise einen Pool, Supermarkt und Friseur. Das Paar wohnt jetzt also dort, wo andere Urlaub machen. Doch wie lange dürfen sie eigentlich bleiben?

+++ Passend dazu: Urlaub in der Türkei: Jetzt warnen sogar Reiseveranstalter +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Paar hofft auf Aufenthaltsgenehmigung

Nach Angaben von „Daily Mail“ ist der Aufenthalt im Wohnwagen auf 90 Tage innerhalb von 180 Tagen begrenzt. Gemma und Nicky möchten allerdings eine spanische Aufenthaltsgenehmigung, um dauerhaft dort leben zu können, anstatt nur einen langen Urlaub zu machen.

Hier mehr lesen:

Ob und wann sie diese Genehmigung erhalten, bleibt allerdings abzuwarten. Auf dem TikTok-Account „villamar.gemmanicky“ hält das Paar seine Follower regelmäßig auf dem neusten Stand ihrer Reise.