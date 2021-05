„Goodbye Deutschland“ (Vox): SIE melden sich zurück! Fans verblüfft – „Nicht wiedererkannt“

Hunderte Menschen haben in den vergangenen Jahren ihr Glück im Ausland gesucht. Oftmals dabei: Die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“.

Die Zuschauer der Vox-Sendung können nicht nur seit Jahren beobachten, wie Auswanderer in ihrem neuen Leben scheitern oder erfolgreich sind – sie haben es auch in der Hand, welche „Goodbye Deutschland“-Auswanderer anschließend zu Stars werden oder in Vergessenheit geraten.

„Goodbye Deutschland“: Was wurde aus den Heidtkes?

Zu ihnen gehören die Robens, Danni Büchner oder auch Promi-Makler Marcel Remus. Andere „Goodbye Deutschland“-Familien geraten dabei fast ein wenig in Vergessenheit. Oder kannst du dich beispielsweise noch an die Familie Heidtke erinnern?

„Goodbye Deutschland“: Familie Heidtke kämpft wegen Corona

Vor fünf Jahren wanderten die Heidtkes nach Südafrika aus. Ihr absolutes Traumland. Olaf und Marie eröffneten dort eine Lodge. Es ging ihnen gut, wie man bei „Goodbye Deutschland“ sehen konnte.

Das ist „Goodbye Deutschland":

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Jens Büchner, Danni Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

Mit dabei sind Fitnessfreaks Caro und Andreas Robens – im vergangenen Jahr gewann das Auswanderer-Paar 50.000 beim „Sommerhaus der Stars“

Derzeit renovieren sie die Faneteria

Doch dann kam Corona. Die Touristen blieben aus, die Heidtkes mussten kämpfen. Seit über einem Jahr ist ihre Lodge nun für Touristen geschlossen. Die Kosten laufen natürlich weiter. Und auch die Tiere der Heidtkes müssen versorgt werden.

„Goodbye Deutschland“: Hilfe für Familie Heidtke

Doch auch wenn die Heidtkes nach ihrem TV-Auftritt keine öffentliche Karriere mehr gemacht haben, stehen ihnen Fans noch immer zur Seite. So gab es zum Glück Unterstützung von den „Goodbye Deutschland“-Zuschauern, wie die Heidtkes nun bei Instagram zeigten. „Es ist wie Weihnachten“.

„Dank eurer Unterstützung konnten die Heidtkes endlich Heu für die Zebras besorgen“, ist Olaf glücklich.

In dem kurzen Video sehen die Fans wie Olaf und seine Frau das Heu von einem Transporter laden. Und einem „Goodbye Deutschland“-Fans ist noch etwas anderes aufgefallen. „Mein Gott ist der alt geworden. Gar nicht wiedererkannt“, schreibt die Zuschauerin. Ja, jünger werden die wenigsten.

Das ist Vox:

Vox ist ein Privatsender der RTL-Group

Der Sitz ist in Köln

Vox ging am 25. Januar 1993 auf Sendung

Zu den bekanntesten Shows des Senders gehören „Goodbye Deutschland“, „Shopping Queen“ oder „Das perfekte Dinner“

