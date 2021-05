„Goodbye Deutschland“: Caro und Andreas Robens packen aus – „Intrigen werden aufgeklärt“

Einige Realitystars müssen sich in Acht nehmen. Denn: „Goodbye Deutschland“-Darsteller Caro und Andreas Robens wollen mit ihrem neuen Buch endlich die Wahrheit ans Licht bringen.

Das Paar, das durch die Vox-Doku-Soap „Goodbye Deutschland“ bekannt geworden ist, nimmt darin kein Blatt mehr vor den Mund.

„Goodbye Deutschland“-Stars veröffentlichen Enthüllungsbuch

Bei Instagram lassen die „Goodbye Deutschland“-Stars die Bombe platzen und verkünden stolz: „Seit einigen Wochen sind wir dabei, mit 'NIBE Media' unser erstes Buch zu schreiben.“ Der Band ist ab dem 31. August erhältlich und schon jetzt online vorbestellbar.

„Können euch auf jeden Fall versprechen, es wird nicht langweilig und einige Intrigen etc. werden aufgeklärt“, kündigt Caro Robens an. Da werden die Fans natürlich direkt hellhörig.

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Jens Büchner, Danni Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

Mit dabei sind Fitnessfreaks Caro und Andreas Robens – im vergangenen Jahr gewann das Auswanderer-Paar 50.000 beim „Sommerhaus der Stars“

„Goodbye Deutschland“: Caro und Andreas Robens über „Intrige, Neid und Missgunst“

Der Titel des Buches lautet „Licht und Schatten auf Mallorca – Erfolg trifft auf Intrige, Neid und Missgunst“. Klingt also ganz danach, als würden Caro und Andreas Robens dabei über einige bekannte Personen aus ihrem Leben auspacken wollen.

Caro und Andreas Robens wurden durch „Goodbye Deutschland“ berühmt. Foto: TVNOW

Die Fans können es deshalb kaum noch erwarten, endlich einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. „Das werde ich mir auf jeden Fall bestellen“, heißt es mehrfach in den Kommentaren.

Eine Followerin zeigt sich jedoch kritisch: „Kenne doch eure Geschichten, muss ich nicht lesen.“ In dem Buch soll jedoch weitaus mehr aufgedeckt werden. „Da steht viel mehr drin als das, was gezeigt wurde. Haben ja auch noch ein Leben ohne TV“, verspricht Caro Robens.

Wir dürfen also gespannt sein, was und vor allem wer in dem Buch sein Fett wegbekommt.

Zuletzt gab es großen Ärger zwischen den Robens und Danni Büchner. Den Grund für den Zoff der Mallorca-Auswanderer erfährst du hier.