Bei „Goodbye Deutschland“ heißt es am Montagabend (10. Juli) auf Vox „Viva Mallorca!“ Mit dabei sind natürlich auch die Robens. Caro und Andreas haben die Baleareninsel bereits seit Jahren zu ihrer Wahlheimat auserkoren und gehen hier ihrem Alltag nach.

Was auch für sie früher mal nur ein Traum war, ist heute Realität. Die „Goodbye Deutschland„-Auswanderer leben da, wo andere Urlaub machen – und das Interesse an ihrem Alltag ist groß. Der Trailer zur neuen Folge sorgte auf Instagram allerdings für Wirbel, denn Fans der Show zeigten sich besorgt um Caro. Auf Nachfrage dieser Redaktion bezieht die Auswanderin jetzt Stellung.

„Goodbye Deutschland“-Stars haben einen Plan

Eigentlich geht es in dem Trailer nur um die Frage, wie Andreas einen LED-Projektor auf dem Nachbarhaus ihres Fitnessstudios installieren kann. Die Auswanderer wollen mit dem Gerät das Logo vom „Iron Gym Arenal“ an die Hauswand projizieren, um so besser auf sich aufmerksam machen zu können.

Denn: „Diese Straße ist einfach zu unscheinbar, da fährt man vorbei und […] du siehst natürlich überhaupt nicht, wo wir sind“, erklärt Andreas. Deshalb wollen die beiden etwas mit „Bam!“-Faktor. Dafür muss Andreas allerdings aufs Dach klettern und das, obwohl er selbst sagt: „Alles, was über zwei Meter ist, ist nichts für mich!“

Zunächst schaut sich das Paar die Gegebenheiten allerdings aus der Ferne an. Als die beiden dann die Straße überqueren, bekommen viele Fans jedoch plötzlich Sorgenfalten: Caro läuft plötzlich ziemlich unrund.

Caro Robens reagiert auf Zuschauer-Sorgen

„Ich habe aufmerksam die Folge gesehen und mir ist der absolut eingeschränkte Gang von Caro aufgefallen. Da stimmt etwas nicht, die geht so komisch aus der Hüfte“, kommentiert ein Fan das Video auf dem Instagram-Kanal von „Goodbye Deutschland“.

Mehr News:

Auf Nachfrage dieser Redaktion kann Caro Entwarnung geben. Die Auswanderin hat eine einfache Erklärung für ihre ungewöhnliche Gangart. „Da gibt es gar keinen Grund zur Sorge! Hatte mich kurz vorher verletzt. Aber dafür sage ich keinen Dreh ab. The Show must go on“, klärt die Auswanderin auf.