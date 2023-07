Normalerweise kennt man Carsten Maschmeyer im schickem Anzug als knallharten Investor in der Vox-Show „Die Höhle der Löwen„. Aber auch er macht mal Urlaub und genießt seine arbeitsfreie Zeit fernab von TV-Studios und Businessplänen.

Wie das aussieht, zeigt der Vox-Star am Dienstag (4. Juni) auf seinem Instagramkanal. Im lockeren Hemd lässt er’s sich unterm Sonnensegel gut gehen. Neben seinem ungewohnten Look ist die viel größere Sensation aber der Mann neben ihm auf dem Foto. Bei dem nicht nur Maschmeyers BVB-Herz höher schlägt, sondern auch andere Fußballfans Schnappatmung kriegen dürften.

Vox-Investor Carsten Maschmeyer posiert mit Fußballer

„Ich bin ein riesen Fan seit seiner Dortmunder Zeit“, verrät Carsten Maschmeyer unter seinem Instagram-Foto und meint mit dieser Aussage keinen Geringeren als Fußballprofi Erling Haaland. Der Stürmer spielt mittlerweile zwar bei Manchester City, war bis Juli 2022 aber noch fester Bestandteil der Mannschaft vom BVB und bescherte den Dortmundern so einige Tore.

Jetzt trafen sich der Fußballprofi und der Löwe anscheinend privat. Als echter Fan ließ sich Maschmeyer einen Erinnerungsschnappschuss natürlich nicht entgehen. „Habe mich sehr gefreut, Erling Haaland zufällig in Südfrankreich getroffen zu haben“, so Maschmeyer.

Carsten Maschmeyer sorgt für Begeisterung

Und seine Fans? Die freuen sich mit der Vox-Bekanntheit. „Was für ein geiler Zufall!“, oder „Großartiges Foto, gratuliere.“, heißt es in den Kommentaren. Aber nicht nur der berühmte Sportler im Arm von Carsten Maschmeyer sorgt für Gesprächsstoff bei den Fans. Auch der lässige Urlaubs-Look des Unternehmers fällt direkt auf.

„Ihr habt die Haare schön“, „Auch mal erfrischend, ein lockeres Bild von dir zu sehen. Wahrscheinlich schön am Beach Club. Gerne mehr.“, oder „Wow, Herr Maschmeyer! Die Frisur und der 3-Tage-Bart stehen ihnen mega! Da stellen Sie den jungen Mann neben Ihnen in den Schatten“, heißt es in den Kommentaren.

Bleibt abzuwarten, wann sich Carsten Maschmeyer das nächste Mal so locker präsentiert, oder ob erst ein Weltstar notwendig ist, damit der Unternehmer den Anzug im Schrank lässt.