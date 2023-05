„Die Höhle der Löwen“: Investoren zocken Trinkspiel – doch Dagmar Wöhrl hat ein Problem

Am Montagabend (22. Mai 2023) herrscht Partystimmung im Investorenraum von „Die Höhle der Löwen“. Dafür ist ein Studenten-Trio verantwortlich. Mit ihrer Idee sorgen Raul, Felix und Frederic bei den Löwen offenbar dafür, dass alte Erinnerungen geweckt werden. Die drei haben mit „frats“ eine Firma gegründet, die sich auf das Kühlen von Getränken spezialisiert.

Dafür haben sie einen doppelwandigen Becher entwickelt, der mit einer Kühlflüssigkeit ausgestattet ist und so Getränke herunterkühlt und auch bereits kalte Flüssigkeiten länger kühl halten kann. 125.000 Euro wollen sie von den Investoren und bieten dafür 25,1 Prozent ihrer Firmenanteile an.

Nachdem Raul, Felix und Frederic ihr Produkt vorgestellt haben, müssen sich die Löwen schließlich entscheiden, ob sie ihnen ein Angebot machen. Doch zunächst wollen die Investoren den „frats“-Becher auf ihre eigene Art testen. Dafür werden besonders zwei Löwen in die guten alten Zeiten als Studenten und Partygänger zurückkatapultiert.

„Höhle der Löwen“-Investoren versuchen sich bei Trinkspiel

Probieren geht über Investieren, denkt sich Dagmar Wöhrl offenbar. Mehr als 30 Jahre ist es her, dass sie selbst als Studentin vielleicht die ein oder andere Feier besucht hat. Auch Nils Glagau erinnert sich offenbar gerne an seine Jahre als Student – Beerpong ist zumindest beiden ein Begriff. Kein Wunder also, dass er und Dagmar Lust haben, sich an den Beerpong-Tisch zu stellen und ihr Können im Trinkspiel zu beweisen. Beim Beerpong muss man von einem Ende des Tisches mit einem Tischtennisball einen mit Bier gefüllten Becher auf der anderen Seite treffen. Hat man getroffen, muss der Gegner das Getränk austrinken.

„Ich werfe, du trinkst“, legt Nils Glagau direkt fest. Doch ein Problem gibt es für Dagmar Wöhrl dann doch: „Da ist ja nichts drin. Ich habe nichts dagegen, etwas zu trinken, ganz im Gegenteil. Ich wäre jetzt froh, wenn ich etwas zu trinken hätte“, sagt sie.

Die Löwen-Becher bleiben leer

Doch der Becher bleibt trotzdem leer. Weder Glagau noch Wöhrl können Treffer erzielen. Schnell ziehen sie sich zurück auf ihre Stühle. Dann wird es wieder ernst. Die Idee der drei Studenten sorgt im Investorenraum auf jeden Fall für Aufregung. Zwei Investoren springen auf, um sich zu zweit zu besprechen. Wenig später steht ein weiterer auf und versucht offenbar, mit einem weiteren Löwen einzusteigen.

Überzeugen die drei die Investoren von ihrer Idee so sehr, dass sie am Ende vielleicht sogar mit zwei Löwen und guten Investitionen nach Hause gehen können, oder gehen sie doch leer aus? Vox zeigt „Die Höhle der Löwen“ montags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+. (nra)