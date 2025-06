„Höhle der Löwen“: Tochter von ARD-Star wagt sich in die Sendung – ihre Idee hat es in sich

Wenn Gründerinnen und Gründer ihre Ideen in der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ präsentieren, geht es nicht nur ums große Geld. Oft geht es auch um gesellschaftliche Visionen, die verändern wollen, wie wir leben und arbeiten. Die neue Folge, die am Montag (2. Juni) ausgestrahlt wird, bringt genau so ein Projekt auf die Bühne. Louisa und Ronja verfolgen ein Ziel: echte Gleichberechtigung im Alltag.

Und Louisa weiß, wovon sie spricht – nicht nur als Unternehmerin, sondern auch als Tochter eines bekannten TV-Gesichts.

„Höhle der Löwen“: App soll Investoren überzeugen

Was auf den ersten Blick wie eine klassische App-Idee klingt, entpuppt sich schnell als digitaler Anstoß zu mehr Fairness im Familienleben. Die Gründerinnen Louisa und Ronja haben mit „equaly“ eine Anwendung entwickelt, die Paaren helfen soll, Sorgearbeit – also Kinderbetreuung, Haushalt und Co. – gleichberechtigter zu organisieren. Denn noch immer leisten Frauen im Schnitt neun Stunden pro Woche mehr unbezahlte Arbeit als Männer.

„Warum hängen wir noch in alten Rollenmustern fest, obwohl viele Paare es anders wollen?“, fragt Louisa im Gespräch mit der „Bild.“ „equaly“ will genau da ansetzen: Mit klaren Aufgabenverteilungen und einem neuen Blick auf alltägliche Pflichten.

„Höhle der Löwen“-Kandidatin: Ihr Vater ist kein Unbekannter

Louisa kennt sich aus – nicht nur in ihrer Rolle als Unternehmerin, sondern auch als Tochter eines prominenten Fernsehstars. Ihr Vater ist niemand Geringeres als Ex-„Hart aber fair“-Moderator Frank Plasberg.

Der ARD-Star ist stolz auf seine Tochter und auch ein wenig ins Nachdenken gekommen. „Ich habe von ihm gehört, dass er es bereut, mit meinem Bruder und mir früher nicht mehr Zeit verbracht zu haben“, sagt Louisa.

Bleibt die Frage: Können Louisa und Ronja mit ihrer Idee auch die Investorinnen und Investoren von „Die Höhle der Löwen“ überzeugen?

Vox zeigt neue Folgen aktuell immer montags ab 20.15 Uhr.