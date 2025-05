Urlaub an der Nordsee: US-Amerikaner sieht zum ersten Mal Sylt – „Das ist wahnsinnig“

Die Beziehung zwischen den USA und Deutschland ist komplex. Doch nicht nur in der Politik wird viel diskutiert, auch in den sozialen Medien nimmt das (oft neckische) Streiten kein Ende. Nun möchte der US-amerikanische Influencer Ryan Wass tiefer in die deutsche Kultur, insbesondere auf Sylt, eintauchen. Schließlich ist Sylt der typische Reise-Ort in Deutschland.

Rasch klickt er auf ein YouTube-Video der Deutschen Welle. Und plötzlich sitzt er mit offenem Mund vor dem Bildschirm – so etwas hat er noch nie gesehen.

Urlaub an der Nordsee: Influencer ist baff – Architektur löst Faszination aus

„Oh, Meer! Das ist ja wie ein ganzer Strand. Ich verstehe, warum das ein so beliebtes Reiseziel ist“, murmelt er, während er sich mit Google Maps an den deutschen Zipfel heranzoomt. Sylt, das Reise-Ziel der Schönen und Reichen – und jetzt offenbar auch der Neugierigen auf der anderen Seite des Atlantiks. Kaum ist er digital gelandet, ist er hin und weg.

Doch was ihn wirklich fesselt, ist weder das Meer noch der Horizont oder die schicke Kirche mit dem grauen Dach, die er beiläufig als „wunderschön“ lobt. Es ist ein Hausdach. Genauer gesagt das Dach eines kleinen, reetgedeckten Hauses.

„Es sieht aus, als wäre es aus Moos gebaut!“, ruft er, halb ungläubig, halb begeistert. Noch nie hat er etwas Vergleichbares gesehen. Und schon will er mehr wissen. Google wird zum Rettungsanker seiner Neugier. Was er da liest, lässt ihn noch tiefer eintauchen: „Ein Reetdach, auch Stroh- oder Halmdecke genannt, ist eine traditionelle Dachdeckung, die aus getrocknetem Pflanzenmaterial wie Schilf, Stroh oder anderen Gräsern gefertigt wird.“

„Das ist verrückt“: Reetdach löst Staunen aus

Seine Reaktion? Glasklar: „Das ist der Wahnsinn! Das ist verrückt.“ In seiner Stimme war auch ein kleines bisschen Neid zu hören. Letzterer zeigt sich auch, als er mit einem Zwinkern nachschiebt: „Und ihr macht euch über unsere Asphaltdächer lustig?“ Dann lacht er und ergänzt: „Euer Dach ist aus Ästen hergestellt.“ Aber keine Sorge, das war nur ein Scherz, denn er fügt sofort hinzu: „War nur ein Witz. Ich finde es in echt ziemlich cool.“

Was bleibt, ist ein Mann, der seinen nächsten Urlaubsort vielleicht gefunden hat. Und zwar auf Sylt, einer Insel mit vielen Highlights und einem besonderen Dach.