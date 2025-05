Aldi und Penny in NRW: Ekel-Zustände aufgedeckt! Es geht um diese Filialen

Zwischen Cornflakes und Konserven – Mäusekot. Und in der Spülküche – eine tote Maus. Was zunächst wie der Albtraum jedes Gesundheitsamts klingt, ist in Düsseldorf (NRW) leider bittere Realität.

Nun haben sich die Lebensmittelkontrolleure in der Stadt erneut ans Werk gemacht. Bei ihrer jüngsten Kontrollrunde erwischten sie gleich eine ganze Reihe an Betrieben, bei denen einem der Appetit regelrecht vergeht. Besonders im Fokus standen dabei Supermärkte, Kantinen und sogar öffentliche Einrichtungen.

Aldi und Penny in NRW: Kotspuren zwischen den Regalen

All diese haarsträubenden Mängel wurden nun auf dem Online-Portal „Lebensmitteltransparenz NRW“ veröffentlicht. Demnach fanden sich beispielsweise in der Filiale der Bäckerei Horsthemke im Obi-Markt Lierenfeld flächendeckend Kotspuren – sowohl unter der Verkaufstheke als auch im Lager und in der Spülküche. In einer Schlagfalle lag sogar eine tote Maus.

Die Begründung der Bäckerei laut „NRZ„: Die Filiale sei baulich nicht vom Eingangsbereich des Baumarkts getrennt – deshalb könne es vorkommen, dass ein Nager einfach mit durch die Tür huscht.

Auch im Aldi-Markt im Karstadt-Warenhaus an der Schadowstraße in NRW machten die Kontrolleure unappetitliche Entdeckungen. Bei einem unangekündigten Kontrollbesuch stießen sie auf Kotspuren unter Getränkepaletten sowie zwischen den Regalen mit Konserven und Müsli. Zusätzlich war auch das Lager der Backwelt betroffen.

Galeria Markhalle & Penny: Kotspuren im Verkaufsraum

Da Aldi und die Galeria Markthalle im selben Gebäude untergebracht sind, wurde auch dort kontrolliert – mit einem ebenso ernüchternden Ergebnis. Im gesamten Untergeschoss, etwa in den Abteilungen für Obst, Gemüse und Süßwaren, ebenso wie an der Fleischtheke, der Champagner-Bar und in verschiedenen Lagerräumen, stießen die Kontrolleure auf Mäusekot.

Doch damit nicht genug: Auch der Penny-Markt an der Bilker Allee in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf blieb nicht verschont. Hier dokumentierten die Kontrolleure Kotspuren direkt im Verkaufsraum – unter anderem zwischen Brötchen und Pizzastücken. Und selbst im Lagerraum ging es weiter: Dort fanden die Experten Kot zwischen Getränkeflaschen und Konservendosen.

Wichtig: Wie die Kontrollbehörde mitteilte, haben die Düsseldorfer Betriebe alle Mängel umgehend beseitigt. Es folgten Grundreinigungen der Geschäfte. Außerdem haben sie der Stadt eine Bescheinigung zur Schädlingsfreiheit vorgelegt.