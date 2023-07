Sie sind ein absolutes Kultpaar in der Vox-Auswanderer-Soap „Goodbye Deutschland“: Caro und Andreas Robens. Seit 2011 betreiben die beiden Kraftsportler ihr Fitnessstudio „Iron Gym“ auf der Baleareninsel Mallorca. Zwölf Jahre, in denen die beiden Mucki-Pakete durch dick und dünn und so manche Krise gingen.

Und auch heute sind Caro und Andreas Robens noch fester Bestandteil von „Goodbye Deutschland“. Am Montag beispielsweise gibt es bereits neue Episoden mit dem Muckipärchen bei Vox. Zuvor meldeten sich die beiden Kult-Auswanderer aber noch via Instagram bei ihren Fans.

„Goodbye Deutschland“-Stars sagen „Nein“ zu Kindern

Am Sonntagabend gingen Caro und Andreas live, beantworteten Fragen ihrer Anhängerinnen und Anhänger und kamen dabei auch auf das Thema Kinderplanung zu sprechen. Für die beiden Sportler scheint das aber keine Frage zu sein, die sich stellt. „Ich mag einfach keine Kinder“, stellte Caro klar. Und weiter: „Sie passen auch nicht in unser Leben.“

Man könne sich aber ja auch mal Kinder bei Freunden ausleihen, scherzen die beiden weiter. Dann kann man sie auch einfacher wieder abgegeben. Gar nicht mal so ungeschickt gedacht.

Montag neue „Goodbye Deutschland“-Folgen mit den Robens

Und wie in den neuen Ausgaben von „Goodbye Deutschland“ zu sehen, scheinen Caro und Andreas auch ohne eigene Kinder gut ausgelastet zu sein. So soll Andreas, der unter Höhen- und Platzangst leidet, in der Folge, die Vox am Montag (10. Juli 2023) ausstrahlt, auf das Dach des Iron Gym steigen. Während er vor dem Aufstieg noch guter Dinge ist, herrscht bei seiner Frau Caro die Sorge um die Gesundheit des Gatten vor. Wir sind gespannt, wie das wohl ausgeht.

