„Goodbye Deutschland“-Fans fordern Konsequenzen: „Haben genug“

Sie sind absolute Kult-Auswanderer: Die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens. Seit 2011 betreiben die beiden Kraftsportler ihr Fitnessstudio „Iron Gym“ auf der Baleareninsel Mallorca. Zwölf Jahre, in denen die beiden Mucki-Pakete durch dick und dünn und so manche Krise gingen.

Auch heute noch sind Caro und Andreas Robens fester Bestandteil von „Goodbye Deutschland“. Verständlich: Haben die beiden nicht nur das Herz am rechten Fleck, sondern auch immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Doch manchem Vox-Zuschauer scheint es mittlerweile zu reichen.

„Goodbye Deutschland“-Fans fordern weniger Sendezeit für die Robens

Unter dem aktuellen Instagram-Posting auf dem „Goodbye Deutschland“-Kanal fordern sie weniger Sendezeit für die Robens. „Ich schaue ‚Goodbye Deutschland‘ wirklich supergerne, aber die beiden mag ich nicht mehr sehen. Ich denke, so geht es vielen anderen Zuschauern auch. Bitte gebt die Sendezeit anderen Auswanderern. Von den Robens haben wir genug“, heißt es da beispielsweise.

Eine andere Zuschauerin ergänzt: „Ich mochte die beiden mal, aber jetzt ist alles erzählt. Das, was nun noch kommt, braucht man nicht mehr. Genauso etwas braucht man nicht schauen, genau wie von einer Familie, wo nichts mehr interessant ist. Es gibt tolle Auswanderer, aber diese gehören einfach nicht mehr dazu. Sorry, meine Meinung.“ Während eine dritte meckert: „Die Sendung schaue ich mir nicht an.“

Dabei klingt es doch eigentlich ganz spannend, was die Robens in der neuen „Goodbye Deutschland“-Folge, die Vox am Montag (10. Juli 2023) ausstrahlen will, vorhaben. So soll Andreas, der unter Höhen- und Platzangst leidet, auf das Dach des Iron Gym steigen. Während er vor dem Aufstieg noch guter Dinge ist, herrscht bei seiner Frau Caro die Sorge um die Gesundheit des Gatten vor. Wir sind gespannt, wie das wohl ausgeht. Dass die Robens Fan-Kritik ausgesetzt sind, ist für die beiden nicht neu. Zuletzt jedoch schossen die Mallorca-Auswanderer zurück.