Gestern noch für die Aufnahmen aus dem eigenen Leben gefeiert, kann ein Instagram-Bild heute schon zum Shitstorm führen. Für die „Goodbye Deutschland„-Bekanntheiten Caro und Andreas Robens ist Kritik an ihren Personen zum Alltag geworden.

Davon unterkriegen lässt sich das Auswanderer-Pärchen deswegen aber nicht. Ganz im Gegenteil. Die beiden machen einfach weiter und das vornehmlich mit einer großen Prise Humor. Nach ihrem Pool-Selfie im Eva- beziehungsweise Adams-Kostüm, senden die „Goodbye Deutschland“-Stars jetzt eine klare Botschaft an ihre Kritiker.

„Goodbye Deutschland“-Stars reagieren

Ob im knappen Bikini oder im engen Minikleid – Caro Robens zeigt gerne viel Haut. In ihrer Wahlheimat Mallorca bietet sich das aber auch besonders gut an, immerhin herrschen hier auch im Winter oft milde 15 Grad. Für ihr Erfrischungsbad im hauseigenen Pool ließ Caro kürzlich ganz den Stoff weg und sorgte damit für Aufsehen bei ihren Followern.

Ihrem Foto von Sonntag (2. Juli) nach zu urteilen, gab es nicht Applaus für die ganz privaten Einblicke der Robens. Anders lässt sich ihr erneuter Auftritt, diesmal mit Winterjacken vorm Pool, wohl nicht erklären.

Caro und Andreas Robens posieren mit Schnee-Outfit

Zu dem Ski-Outfit-Foto bei strahlender Sonne im mallorquinischen Sommer schreibt das Paar: „Ob wir immer nackt in unseren Pool gehen??? Nein! Normalerweise ist dies unsere Poolbekleidung!“ Dass es sich bei dieser Aussage um Ironie handelt, ist wohl mehr als deutlich und kommt bei ihrer Fan-Gemeinde gut an. In den Kommentaren spielen ihre Fans das Spielchen teilweise mit.

Hier einige der Kommentare zu der Aktion:

„Das ist ja auch angemessen und vor allem der Witterung entsprechend angepasst.“

„Nackt im eigenen Pool – kenne auch keinen, der bekleidet in den Pool geht. Alles richtig gemacht.“

„Genau so muss man mit ‚erstaunten Menschen‘ und ihren Kommentaren umgehen, nicht ernst nehmen.“

„Skier nicht vergessen.“

Dass sich Caro und Andreas von ihren Kritikern nicht beirren lassen und ihr Leben weiterhin in vollen Zügen genießen, ob mit oder ohne Klamotten, sorgt bei vielen anscheinend nicht nur für Lacher, sondern vor allem für Begeisterung.

Neue Folgen von „Goodbye Deutschland“ zeigt Vox montags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.