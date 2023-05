„Goodbye Deutschland“-Star in Todesangst – Schüsse vor dem Haus

Bei „Goodbye Deutschland“ haben sich bereits einige Deutsche ihren Traum vom Auswandern erfüllen können. Stars, wie Konny Reimann oder den Currywurst-Mann zog es dabei in die Vereinigten Staaten von Amerika. Auch Oksana Kolenitchenko verschlug es mit Ehemann Daniel in die USA.

Zuvor besaß das Paar den VIP-Club „The Pearl“ in Berlin. 2018 verkauften die beiden ihren Club, um auszuwandern. 2019 packten sie ihre Koffer und wanderten nach Los Angeles aus, wo sie den Club „The Next Door Lounge“ eröffneten. Mittlerweile wohnt die Familie aber in Las Vegas, wo Oksana mit ihren Kindern kürzlich Schreckliches erlebte.

Bewaffneter Mann vor dem Haus des „Goodbye Deutschland“-Stars

Eigentlich wollte sich Oksana Kolenitchenko einen gemütlichen Abend mit ihren beiden Kindern machen. Doch dann musste sie feststellen, dass sich vor ihrer Haustür etwas Furchtbares abspielt. „Hier ist irgendwas ganz Schlimmes passiert“, sagt sie in ihrer Instagram-Story. Panisch blickt sie dabei aus ihrem Fenster und berichtet, dass sich eine Schießerei vor ihrem Haus abgespielt hat. Im Hintergrund sind Lautsprecheransagen der Polizei zu hören.

Die besorgte Mutter versucht dann nur noch eines: ihre Kinder beruhigen. Mit ihrem Sohn versteckt sie sich anschließend im Heimkino. „Das Wichtigste ist, jetzt erstmal keine Panik zu haben.“ Dann blendet sie den Nachrichtenverlauf von sich und ihrem Mann ein. Demnach habe die Polizei Oksana angewiesen, das Haus zu verlassen, da der Bewaffnete in ihre Richtung zielen würde. Sie entscheidet sich letztendlich dagegen.

„Der Schock sitzt immer noch tief“

In einem Instagram-Post lässt Oksana Kolenitchenko das Geschehene noch einmal Revue passieren. Noch in ihrer Story zeigte sie, dass der bewaffnete Mann verhaftet wurde. Doch sie gibt zu: „Der Schock sitzt immer noch tief…“ Niemals hätte sie gedacht, dass so etwas in der Straße passiert, in der sie mit ihrer Familie lebt.

Nach den dramatischen Ereignissen hat sie an ihre Follower noch eine Botschaft: „…man muss jeden Moment so leben, als wäre es der Letzte… wir wissen niemals was morgen ist, deswegen drückt Eure Liebsten, atmet tief durch und seid einen Moment dankbar, für das Hier & Jetzt.“

Die neuen Folgen von „Goodbye Deutschland“ siehst du immer freitags ab 20.15 Uhr bei Vox oder vorab in der Mediathek bei RTL+.