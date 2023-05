„Goodbye Deutschland“ zeigt Hundezucht – Zuschauer sind entsetzt! „Tierquälerei hoch zehn“

Diese Szenen sind für einige Zuschauer von „Goodbye Deutschland“ nur schwer zu ertragen. Eigentlich begleitet das Kamerateam das Paar Gamze und Tobi, das auf die Philippinen ausgewandert ist. Doch als die beiden ihre Unterkunft betreten, sind nicht nur sie geschockt. Auch die Zuschauer gehen auf die Barrikaden.

Auswandern für die Liebe: Das ist das Motto bei Gamze und Tobi. Nachdem er schon seit Langem von einem eigenen Restaurant auf den Philippinen träumt, ist Gamze noch nicht ganz überzeugt von dieser Idee. Doch sie möchte ihren Partner glücklich machen und reist seinetwegen mit. Als sie in ihrer Übergangsunterkunft ankommen, trifft sie jedoch der Schlag. Und auch die Zuschauer toben.

„Goodbye Deutschland“: Paar schläft neben Hundezwingern

Zugegeben: Gemütlich sieht anders aus. Als Gamze und Tobi ihr zu Hause für die nächsten Tage begutachten, sind sie erstmal schockiert. Denn ihr Schlafzimmer ist direkt neben den Hundezwingern. Ihr Kumpel Harry ist nämlich Hundezüchter und nutzt die Wohnung eigentlich dafür.

Das wird vor allem für Gamze eine große Herausforderung. Denn wie sie selber anmerkt, hat sie Angst vor den Vierbeinern. „Zum Glück sind die aber alle drin“, sagt sie dann, bevor die drei durch den Raum laufen, in dem die Zwinger stehen. Auf Instagram veröffentlicht „Goodbye Deutschland“ diese Szenen vorab. Für die Fans der Doku-Soap schreckliche Szenen.

Zuschauer sind rasend

In den Kommentaren wird schnell deutlich, was die Fans von der Hundezucht halten: Herzlich wenig. Es ist vor allem die Tatsache, dass Vox diese Bilder überhaupt zeigt, die die Zuschauer so rasend macht:

„Bin schockiert über diese Folge und darüber, dass ihr diese „Hundezucht“ einfach unkommentiert lasst.“

„Widerlich, ich bin entsetzt dass ihr das mit medialer Aufmerksamkeit unterstützt. Mir ist schlecht.“

„Ich bin sowas von sauer und geschockt wie ihr sowas unterstützen könnt. Einfach nur Tierquälerei hoch zehn. Ich musste abschalten, weil ich es nicht ertragen konnte.“

Die neue Folgen von „Goodbye Deutschland“ siehst du immer freitags ab 20.15 Uhr bei Vox oder vorab in der Mediathek bei RTL+.