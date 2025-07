Gesundheitsupdate von „Goodbye Deutschland“-Star Thommy Schmelz – „Extrem lebensbedrohlich“

Vor Kurzem verkündete „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Kathrin Mermi-Schmelz, dass ihr Ehemann Thommy Schmelz im Koma liegt und künstlich beatmet werden muss (wir berichteten). Nun gibt eine Freundin des Paares ein Update zu seiner Gesundheit – und wird dabei mehr als deutlich.

„Goodbye Deutschland“-Star im Koma

Große Sorge um „Goodbye Deutschland“-Star Thommy Schmelz! Der Mallorca-Auswanderer liegt seit mehreren Tagen im Koma und muss künstlich beatmet werden. Seine Ehefrau Kathrin steht ihm in dieser schwierigen Phase bei. Eine Freundin des Ehepaares teilt nun ein Gesundheitsupdate.

„Die Ärztin war gerade da. Ich soll euch nicht ganz so viele Hoffnungen machen“, sagt die Freundin namens Susi gegenüber der „Mallorca Zeitung„. Weiter noch: „Sie haben auf ein Minimum die Dosierung von der Narkose reduziert, um zu gucken, wie er reagiert. Ob er versucht, selbstständig zu atmen. Was positiv ist, heute am sechsten Tag fängt sein Körper an auf die Medikamente zu reagieren.“

Fakt ist: Thommy Schmelz schwebt immer noch in Lebensgefahr. „Es ist immer noch extrem lebensbedrohlich. Es kann wirklich trotz alldem jede Sekunde etwas passieren“, erklärt die Frau weiter.