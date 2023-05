„Goodbye Deutschland“-Stars wagen Neuanfang – „Sind nervös“

Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz gehören zu den Kult-Auswanderern bei „Goodbye Deutschland“. In den letzten Jahren reiste das Paar durch die Welt und hielt sich dabei mit Saison-Jobs über Wasser. Jetzt haben die beiden anscheinend genug von den Abenteuern und wagen einen mutigen Neuanfang auf Mallorca.

Denn die „Goodbye Deutschland„-Stars haben eine neue Geschäftsidee ausgetüftelt, mit der sie in Zukunft ihren Lebensunterhalt verdienen wollen. In einem exklusiven Interview mit dieser Redaktion spricht das Paar nun über den bevorstehenden Neuanfang auf Mallorca und wie es ihm dabei geht.

„Goodbye Deutschland“-Stars werden Tour-Guides

Die Idee von Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz: Sie wollen Jeep-Touren begleiten und hierbei für den prominenten Touch sorgen. Die Idee kam von einem Freund namens Ole, der in Cala Millor Jeep-Touren anbietet. Das Paar hatte vor Jahren schonmal überlegt, mit ihm zusammenzuarbeiten, doch daraus wurde leider nichts, wie Kathrin jetzt gegenüber dieser Redaktion erzählt.

Doch wie genau soll das Ganze vonstattengehen? Kathrin erklärt ihr Vorhaben wie folgt: „Ole hat sich bei uns gemeldet, ob wir uns vorstellen könnten, diese Jeep-Tour zu begleiten und das deklarieren wir dann als ‚Auswanderer Jeep-Tour‘. Wir begleiten die Leute auf ihrer Tour und stehen dann in der Mittagspause, und auch beim Mittagessen, voll und ganz zur Verfügung. Für Fotos oder auch für Gespräche. Wie Auswanderer zum Anfassen, ganz nah.“

Kathrin und Thommy sind „nervös und aufgeregt“

Dass die Idee in trockenen Tüchern ist, ist noch gar nicht lange her. Die erste Tour ist für Donnerstag, 25. Mai, geplant. „Dann schauen wir mal, wie sich das alles so entwickelt. Also ich glaube, bis jetzt haben 5 oder 6 Leute gebucht. Das ist ja schon mal ganz gut“, so Kathrin.

Klingt nach einem aufregendem Plan, der die Auswanderer in der Vorbereitung nicht kalt lässt. Im Gespräch wird auch klar, dass dem Paar ganz schön die Düse geht: „Ich bin mal gespannt, wie die Leute reagieren und wie das alles so vonstattengeht. Wir freuen uns sehr darauf, sind aber natürlich auch ein bisschen nervös und aufgeregt.“

Die neue Folgen von „Goodbye Deutschland“ siehst du immer freitags ab 20.15 Uhr bei Vox oder vorab in der Mediathek bei RTL+.