„Goodbye Deutschland“-Star erteilt klare Absage: „Auf keinen Fall“

Wenn die Vox-Kameras von „Goodbye Deutschland“ nicht mehr laufen, halten die Auswanderer ihre Fans gerne via Instagram auf dem Laufenden. Hier bekommen die Zuschauer oft auch nochmal einen ganz anderen Eindruck von den TV-Bekanntheiten und können auf Antworten zu noch ungeklärten Fragen hoffen.

Dafür eignet sich am besten eine Instagram-Fragerunde – dachte sich anscheinend auch „Goodbye Deutschland„-Star Steff Jerkel am Sonntag (21. Mai). Es ist nicht das erste Mal, dass der Mallorca-Auswanderer hier Rede und Antwort steht. Und auch diesmal hat er kein Problem damit, ehrlich zu antworten.

„Goodbye Deutschland“: Steff Jerkel wird deutlich

Die wohl wichtigste Frage klärt Steff Jerkel gleich mal zu Beginn. „Bist du aktuell mit deinem Leben zufrieden?“, will ein Fan von ihm wissen. Der Auswanderer und seine Partnerin Peggy Jerofke gaben 2022 ihre Trennung bekannt. Seitdem wird die aktuelle Beziehung der beiden immer wieder zum Thema.

Jetzt gibt Steff offen zu: „Da fehlt auf jeden Fall etwas zum Glücklichsein.“ Während hier noch Unklarheit darüber herrscht, wie es in Zukunft mit der Liebe weitergehen wird, ist er sich bei einem anderen Thema ganz sicher. Denn wenn es darum geht, ob er jemals wieder nach Deutschland zurückkehren möchte, sagt er entschlossen: „Auf keinen Fall!“ Dann räumt er ein: „Wenn nicht Mallorca, dann irgendwo anders, wo es warm ist.“

++ Danni Büchner mit klarer Prognose zum Sommerhaus der Stars – „Wird sehr explosiv“ ++

Steff Jerkel hat klare Meinung zu Trennung

Dabei halten ihn nicht nur die Geschäfte auf der Baleareninsel, sondern wohl vor allem seine Familie. Denn trotz Trennung kommen Peggy und er auch weiterhin gut miteinander aus. Zu gut, findet anscheinend ein Follower. In einem Kommentar heißt es jetzt: „Warum tut ihr so, als wenn ihr getrennt seid? Sorry, für mich ist das eine Fake-Trennung.“

Mehr News:

Steffs Antwort ist eindeutig. „Sorry, dass wir keinen Krieg führen. Dann würden wir Kritik bekommen, weil wir nicht ans Kind denken.“ Die beiden zeigten sich in jüngster Vergangenheit betont respektvoll im Umgang miteinander und machten auch weiterhin gemeinsam Familienurlaub. Und trotzdem hat sich etwas verändert. Denn Steff wohnt schon länger nicht mehr mit Peggy und der gemeinsamen Tochter zusammen. Dafür verrät er: „Ich habe jetzt ein kleines Haus, bin gerade eingezogen.“