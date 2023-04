Goodbye Deutschland-Star Andreas Robens hat genug – „Will einfach mal leben“

Sie gehören zu „Goodbye Deutschland“ wie die Sonne zu Mallorca: Seit Jahren schon werden Caro und Andreas Robens von den Kameras der Vox-Auswanderersoap begleitet. Sie erlebten große Triumphe, feierten rauschende Feste, mussten aber auch Rückschläge hinnehmen. Eine erfolgreiche Beziehung für beide Seiten könnte man also sagen. Und dabei soll es auch bleiben, wie Andreas Robens uns im Gespräch verrät.

Auf die Frage, wie es für ihn und seine Frau Caro bei „Goodbye Deutschland“ weitergeht, verriet der 56-Jährige: „Wir sind voll dabei. Wir haben schon wieder vier Sendungen abgedreht, drehen auch schon weiter. Ich darf nur noch nicht zu viel verraten. Aber dieses Jahr wird sehr interessant. Wir werden viel auf Reisen gehen. Zudem haben wir wieder einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Es geht also munter weiter.“

„Goodbye Deutschland“: Caro und Andreas Robens schrauben zurück

Allerdings nicht mehr in dem Maße, wie noch vor ein paar Monaten. So haben sich Caro und er entschieden, das „Iron Diner“ auf Mallorca nicht mehr zu betreiben. „Wir haben ja heruntergeschraubt und werden nur noch das Fitnessstudio betreiben. Von daher will ich auch mal etwas erleben. Ich will einfach mal leben, die Insel erkunden. Ich war zum Beispiel noch nie auf Formentera. Wir sind hier noch gar nicht richtig rumgekommen“, erklärt Andreas.

Nach Deutschland will er aber nicht unbedingt reisen. „Die Deutschen sind ein sehr unzufriedenes Volk geworden. Sehr neidisch. Und vor allem nicht mehr fröhlich. Wenn man jemandem auf der Straße ‚Guten Tag‘ sagt, denkt der, man wolle ihn überfallen“, begründet der TV-Star.

Mit „Goodbye Deutschland“ geht es übrigens bereits am Freitagabend (28. April 2023) weiter. Und dann wird es auch ordentlich was zu feiern im „Vox-Programm geben. So feiert Jada, die Tochter von Mallorca-Auswanderin Danni Büchner ihren 18. Geburtstag. Und bekommt dabei nicht nur Geschenke von ihrer Familie. Das ganze Interview mit den „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens findest du übrigens hier.