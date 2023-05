Danni Büchner mit klarer Prognose zum Sommerhaus der Stars – „Wird sehr explosiv“

Danni Büchner ist aus dem deutschen Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Nachdem sie durch die Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“ hierzulande bekannt wurde, machte sie sich spätestens nach ihrer Teilnahme beim „Sommerhaus der Stars“ im Jahr 2018 einen Namen in der Branche. Wenn auch keinen sonderlich guten.

Denn in dem RTL-Format sorgte Danni Büchner für ordentlich Furore. Wie sie selbst sagt, bereut sie ihr Verhalten jedoch mittlerweile. Trotz alledem verfolgt sie die Sendung immer noch mit großem Interesse und hat auch zu den Teilnehmern 2023 eine deutliche Meinung. In einem exklusiven Interview plaudert die fünfache Mutter nun aus dem Nähkästchen.

Danni Büchner warnt Promi-Paare deutlich

Mittlerweile ist es zwar fünf Jahre her, dass Danni Büchner mit ihrem verstorbenen Mann Jens Büchner († 49) im „Sommerhaus der Stars“ war. Doch sie weiß genau, worauf man sich einlässt. In Interview mit dieser Redaktion verrät sie nun, worauf sich die Kandidaten 2023 einstellen sollten:

„Ich glaube einfach, dass viele dieses Format unterschätzen, weil sie es jahrelang im Fernsehen sehen und immer denken ‚Ja okay, ich hätte das so und so gemacht.‘ Ich glaube auch, dass es für eine Beziehung ganz schwierig ist, mit fremden Menschen auf so eine Art Klassenfahrt zu sein. Und auch die Spiele und diese Zeit, die man da drinnen verbringt, mit fremden Menschen und teilweise macht man ja stundenlang nichts. Diese Langeweile, das wird unterschätzt.“

Und auch zu den diesjährigen Kandidaten hat sie eine eindeutige Meinung: „Ich glaube, zwischen ganz viel Spiel, Action, Emotionen, Streitereien, wird von allem etwas dabei sein. Und der diesjährige Cast, den finde ich Bombe. Ich finde Claudia Obert wirklich sehr cool. Das finde ich gut und auch sehr mutig, dass sie das macht. Tim Toupe kenne ich, der ist sehr angenehm. Und bei dem Rest… Ja einige kenne ich nicht, aber das wird sehr explosiv, glaube ich, werden.“

Mit dieser Kandidatin könnte Danni gar nicht

Man könnte also meinen, dass Danni Büchner ein Fan der Reality-Legende Claudia Obert ist. Doch gibt aus jemanden aus dem diejährigen Cast, auf den die Wahl-Mallorquinerin so gar keine Lust hat? Die Antworte lautet: Ja! „Definitiv Walentina. Ich würde da echt immer drüber nachdenken: Okay, sie ist ein junges Mädchen, sie könnte meine Tochter sein, aber ich hab sie in dem ein oder anderen Format gesehen, das fand ich schon echt echt krass.“

