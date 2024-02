„Sommerhaus“-Star wird Opfer eines Torten-Angriffs! – „Entschuldigung an alle meine Gäste“ 

Die „Berlin Fashion Week“ wird zum Schauplatz eines Skandals: Dabei erlebt der „Sommerhaus“-Star Eric Sindermann auf seiner eigenen Show einen Torten-Angriff! Warum jetzt allerdings einige die Echtheit des sahnigen Vorfalls in Frage stellen.

Wochenlang hatte der selbsternannte Modekönig die Werbetrommel für seine Show im UCI Luxe am Mercedes Platz gerührt. Zu wummernden Techno-Beats präsentierten sich leicht bekleidete Models unter einem überlebensgroßen Dr.-Sindsen-Porträt auf dem Laufsteg. Doch der Höhepunkt des Abends sollte ein ganz anderer sein.

„Sommerhaus“-Star wird zu Boden geschleudert

Der 35-jährige Sindermann befand sich gerade auf der Bühne, um einige Worte zu teilen, als die Situation plötzlich eskalierte. Ein maskierter Mann stürmte die Bühne und griff Sindermann an. Der Reality-Star stürzt zu Boden, der Angreifer wird vom Sicherheitspersonal abgeführt. Ein Aufschrei aus dem Publikum begleitet den Vorfall, danach herrscht Totenstille.

Ein Video des Vorfalls zeigt eindeutig, dass der Maskierte Sindermann nicht mit Fäusten, sondern mit einer Torte attackierte.

Nach dieser Attacke verließ der RTL-Star die Bühne und wandte sich später in seiner Instagram-Story an seine Fans: „Bin nach Hause gefahren. Entschuldigung an alle meine Gäste und Sponsoren. Ich hatte mir so viel Mühe gegeben.“ Er gab zu verstehen, dass er „ein bisschen Ruhe brauche, um die Eindrücke zu verarbeiten“.

„Sommerhaus“-Star: Alles nur ein PR-Gag?

Doch die Frage, die nun die Gemüter bewegt: War alles nur ein ausgeklügelter Marketing-Gag? Sindermann selbst kommentierte den Vorfall nicht weiter, sondern verlinkte Clips von befreundeten Promis, die den Eklat kommentierten.

Celina Solfa, Ex-Flirt von Patrick Romer, äußerte schadenfrohes Amüsement über die Situation, während Yvonne Woelke mit einer besonders pikanten Stellungnahme aufwartete. „Ich bedanke mich erstmal für die tolle Einladung von Eric Sindermann. Und egal, was heute war … fake oder real, doesn’t matter. Eric Sindermann wird seinen Weg schon gehen“, sagte das Model.

Ein Hinweis darauf, dass hier möglicherweise mehr inszeniert war, als es den Anschein hatte? Jedenfalls hält die Fashion-Welt den Atem an!