„Sommerhaus der Stars“: Hat der Sommerhaus-Fluch wieder zugeschlagen? Hinweise auf Liebes-Aus

69 Paare haben den Weg ins „Sommerhaus der Stars“ bisher gewagt, 27 Paare sind danach jedoch getrennte Wege gegangen. In dem rustikalen Haus in Bocholt kamen sie in ihrer Beziehung an ihre Grenzen. Und die erschreckende Quote zeigt, dass viele die Diskrepanzen auch nach der Show nicht mehr überwinden konnten.

Seitdem ist die Rede von dem sogenannten „Sommerhaus-Fluch“. Auf dem Spiel stehen 50.000 Euro Preisgeld, doch den Beziehungs-Test zu bestehen, scheint der größere Gewinn zu sein. Nun könnte ein weiteres Paar vor dem Ende ihrer Liebe stehen.

„Sommerhaus der Stars“: Alles aus und vorbei?

Bislang gibt es keine Staffel, nach der alle Paare noch glücklich zusammen sind. Bei vielen Turteltauben deutete sich das Liebes-Aus bereits während der Show an. Elena Miras und „Dschungelcamp“-Kandidat Mike Heiter sowie das Bauern-Paar Patrick Romer und Antonia Hemmer sicherten sich zwar den Sieg, doch erlitten kurz darauf eine Liebes-Niederlage. Eric Sindermann und Katharina Hambüchen trennten sich sogar vor laufender Kamera.

Nun befürchten Fans von Can Kaplan und Walentina Doronina ein Liebes-Aus. In den sozialen Netzwerken kursieren seit einigen Wochen bereits Trennungsgerüchte. Jetzt verdichten sich die Hinweise. Walentina Doronina hat bis auf die „Sommerhaus“-Beiträge alle Bilder auf Instagram mit ihrem Schatzi gelöscht. Auch sein Name taucht in ihrer Biografie nicht mehr auf. Zu guter Letzt folgt die 23-Jährige Can Kaplan nicht mehr. Schaut man auf sein Profil, dann scheint die Welt noch in Ordnung – alle Pärchenfotos noch da. Und am 11. Januar kommentierte er eines ihrer Bilder noch mit einer Flamme.

Sommerhaus-Fluch hat SIE bereits erwischt

Sollte es jedoch tatsächlich zur Trennung gekommen sein, dann könnte Can Kaplan bald ganz bei Instagram von der Bildfläche verschwinden. Denn noch im „Sommerhaus der Stars“ sorgte seine Freundin mit einer heftigen Aussage für Furore bei den Mitbewohnern. „Der ist einfach Influencer durch mich. Rein theoretisch könnte er ja Geld verdienen durch mich.“ Logische Schlussfolgerung aus ihrer Sicht sei deshalb die Löschung des Instagram-Accounts seinerseits, wenn die beiden getrennte Wege gehen sollten. Can Kaplan stimmte der Forderung zu.

Es wäre nicht die erste Trennung nach Ausstrahlung der 8. Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. Schon vor der 1. Folge erklärten Maurice Dziwak und Ricarda Raatz ihre Beziehung für beendet. Wenige Monate später trennte sich Dana Feist, Gigi sei ihr fremdgegangen. Kurz davor stärkte die ehemalige Bundeswehr-Soldatin dem Vollblut-Italiener noch den Rücken beim Boxkampf gegen Can Kaplan.