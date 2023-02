Danni Büchner teilt beunruhigende Worte – „Was ist, wenn ich morgen nicht mehr aufwachen werde?“

Danni Büchner gilt als einer der bekanntesten Gesichter der Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“. Gemeinsam mit ihrem bereits verstorbenen Ehemann Jens Büchner baute sie sich ab 2015 ein neues Leben auf Mallorca auf.

Von der Hochzeit, über die Geburt der Zwillinge bis hin zur Eröffnung des Kult-Cafés „Faneteria“: Die Vox-Zuschauer bekamen zahlreiche Einblicke in das Leben der gebürtigen Düsseldorferin. Und auch heute noch lässt Danni Büchner ihre Fans an ihrem Alltag auf Instagram teilhaben. Jetzt allerdings teilt sie beunruhigende Worte mit ihren Fans.

Danni Büchner meldet sich krank

Eigentlich befindet sich die TV-Bekanntheit gerade mitten in Dreharbeiten, wie sie in den vergangenen Tagen immer wieder zeigt. Doch wie der Zufall es will, fängt sich Danni Büchner eine dicke Erkältung ein. Mit heiserer Stimme und einer laufenden Nase meldet sie sich am Donnerstagabend und erklärt: „Meine Stimme geht weg und ich habe Schnupfen und Kopfschmerzen.“

Doch was die Fans noch mehr in Sorge versetzen dürfte, sind die Zeilen, die sie zu diesem Statement veröffentlicht. Die 45-Jährige schreibt nämlich: „Eine Sache, die mir gestern wieder bewusst geworden ist: Was ist, wenn ich morgen früh nicht mehr aufwachen werde? Habe ich wirklich so gelebt, wie ich es wollte?“

Danni Büchner klagt auch über psychisches Unwohlsein

Dass es ihr körperlich immer noch nicht gut, bestätigt Danni Büchner auch am Freitagmittag (24. Februar). Dort meldet sich die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit mit einem Update. Doch sie plagt nicht nur die Erkältung.

Sie fühle sich auch mental nicht wirklich gut, wie sie selbst sagt: „Ich fühle mich echt beschissen. Und das nicht nur vom Körper her, sondern irgendwie auch von der Psyche zurzeit. Manchmal kann echt nur den Kopf schütteln.“ Und das ausgerechnet nach ihrem Geburtstag am Mittwoch (22. Februar).

