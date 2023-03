„Goodbye Deutschland“: Verpfuschte OP! Frau von Lorenz Büffel durchlebt Albtraum-Zeit

Umzugschaos bei Familie Büffel – Stefan, wie Lorenz Büffel mit echtem Namen heißt, und seine Frau Emily wandern aus. Für den Ballermann-Sänger und die Künstlerbetreuerin geht es nach Mallorca. Immer in Begleitung des Kamerateams von „Goodbye Deutschland„.

Die beiden sind seit 2019 ein Paar und wollen auf Mallorca ihren Auswanderertraum leben. Emily will dort aber auch endlich wieder zu sich selbst finden. Während das Team von „Goodbye Deutschland“ filmt, erzählt die Mutter eines Kindes von der verpfuschten Operation, die sie bis heute verfolgt.

„Goodbye Deutschland“: Emily leidet unter Lipödem

Geht es um ihre Beziehung, könnte Emily wohl kaum glücklicher sein. Die Mallorca-Auswanderin schwärmt ganz verliebt von ihrem Stefan. Der war ihr in der letzten Zeit eine besonders große Stütze, denn die Künstlerbetreuerin leidet unter der Fettverteilungsstörung Lipödem.

„Bevor ich schwanger wurde, habe ich meinen Körper immer als relativ normal empfunden. Ich war sehr schlank“, erinnert sich Emily zurück. Mit der Schwangerschaft seien ihre Beine dann „explodiert“. Die Auswanderin glaubt an einen Zusammenhang und will nach der Geburt ihres Sohnes mit Saftkuren und Sport die extra Kilos wieder loswerden.

Die Versuche bleiben ohne Erfolg. Beim Gefäßchirurgen bekommt sie dann die Diagnose Lipödem. Die Gewissheit lässt Emily in ein emotionales Loch fallen, hinzu kommen die permanenten Schmerzen. „Das tut mir einfach wahnsinnig leid für sie“, sagt Stefan betroffen.

Emily spricht über OP-Horror

Dann trifft Emily eine folgenschwere Entscheidung. Über Social-Media wird sie auf einen Schönheitschirurgen aufmerksam. „Ich war so verunsichert und hatte das bei einer Bloggerin gesehen. Und dann hat der da leider nicht so gute Arbeit geleistet“, erzählt sie. Mittlerweile bereut sie, sich nicht an einen auf die Krankheit spezialisierten Arzt gewandt zu haben.

Dann erklärt sie: Normalerweise gibt es nicht nur eine Operation, sondern mehrere Eingriffe, „weil das sonst zu viel ist für den Körper“. Emily hatte allerdings nur eine OP. „Und da wurden mir auf einmal zwölf Liter krankhaftes Fettgewebe entnommen und das war für meinen Körper gar nicht gut.“

Mehr News:

Es folgen Wochen von Ohnmachtsanfällen und anhaltenden Kreislaufproblemen. „Ich konnte drei Wochen nicht alleine auf Toilette gehen. Stefan musste mich quasi aufs Klo tragen“, so Emily. Das Schlimmste daran, die Anstrengungen haben sich bislang noch nicht ausgezahlt, denn: „Ich bin nach wie vor nicht schmerzfrei.“

Nach dem Umzug will sich Emily jetzt wieder mehr um ihr eigenes Wohlbefinden kümmern, Sport machen und für sich selber kämpfen, weil „ich mich seitdem aufgegeben habe.“

Vox zeigt „Goodbye Deutschland“ freitags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.