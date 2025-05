Müll-Wahnsinn im Ruhrgebiet: Frau platzt der Kragen – „Kann sowas nicht verstehen“

Die Bilder machen wütend: Berge an Müll türmen sich an zahlreichen Stellen im Ruhrgebiet und zerstören das Stadtbild. Immer wieder entdecken Anwohner über den Müll, der achtlos auf die Straßen oder neben anstatt in die Tonnen gekippt wird. Einer Frau platzt jetzt endgültig der Kragen.

Wer regelmäßig seinen Glas- oder Papiermüll ordnungsgemäß in den dafür vorgesehenen Containern entsorgt, kennt das Problem: Die Container sind voll und vor ihnen türmen sich bereits die Müll-Berge. Eine Frau aus dem Ruhrgebiet findet klare Worte für die Umweltsünder.

Müll-Ärger im Ruhrgebiet

Ihre Entdeckung postet Castroperin in einer lokalen Facebook-Gruppe. Neben den Papp- und Altkleider-Container liegen zahlreiche Kartons, Tüten und anderer Schrott, den rücksichtslose Umweltsünder nicht ordnungsgemäß entsorgt haben. Die Anwohnerin ist sprachlos: „Ich kann sowas nicht verstehen“, schreibt sie unter die Fotos. Die Verschmutzung treibt sie offenbar zur Weißglut.

„Erziehung komplett fehlgeschlagen“, wettert die Anwohnerin und liefert damit direkt eine Erklärung für die Müll-Berge. „Bin ja schwer für Überwachungskameras… Oder besser noch: Als Schulfach einführen“. Manchmal erscheint es wirklich so, als ob viele Menschen gar nicht wissen, dass der Müll wirklich IN die Container gehört. Erst vor kurzer Zeit beschwerten sich Anwohner in Oberhausen im Ruhrgebiet über das Müll-Chaos, das in Folge der Verdi-Streiks entstand (>>DER WESTEN berichtete).

Einer Anwohnerin aus dem Ruhrgebiet platzt der Kragen, als die die Müll-Berge sieht. Foto: Privat

Hier kannst du die Vermüllung melden

Auf Anfrage von DER WESTEN berichtet die Frau aus dem Ruhrgebiet, die Vermüllung nicht bei den Entsorgungsbetrieben der Stadt gemeldet zu haben. Sie baue darauf, dass die Verschmutzung bei der regelmäßigen Leerung der Container beseitigt wird.

Wer ähnliche Entdeckungen in Castrop-Rauxel macht, kann diese allerdings auch beim sogenannten Mängelmelder der Stadt melden. So können Stadt und Entsorgungsbetriebe schnell handeln und das Müll-Chaos beseitigen.