Mallorca: Männer gehen mit Messern aufeinander los – plötzlich stürzt einer vom Balkon

Messerstecherei auf Mallorca! Am Mittwochabend, den 21. März, haben sich zwei Männer in der Hauptstadt Palma de Mallorca mit Messern angegriffen. Auf einem Balkon mitten in der Innenstadt zückten sie die Waffen und gingen aufeinander los. Dann stürzte einer der beiden in die Tiefe.

+++ Urlaub auf Mallorca: Jetzt wird es ernst! An Stränden drohen strenge Verbote +++

Der Urlaub auf Mallorca nahm für viele eine dramatische Wendung, als sie an diesem Abend in einem Café am Rathausplatz saßen und plötzlich ein Mann vom Himmel fiel.

Mallorca: Messerstecherei in Palma

Aus bisher ungeklärtem Grund waren zwei Männer am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr aneinandergeraten. Auf einem Balkon direkt über dem Rathausplatz in der Innenstadt von Palma de Mallorca zückten sie jeweils ein Messer und griffen sich damit an. In Folge des Angriffs fiel ein 40-Jähriger plötzlich über die Brüstung.

+++ Urlaub in Griechenland: Schock für Touristen! Traumstrand bleibt ganzen Sommer gesperrt +++

Er landete auf einer Terrasse eines Cafés und verletzte sich bei dem Aufprall schwer. Zwei Polizisten in Zivil konnten sich sofort um ihn kümmern, riefen den Rettungsdienst und ein Krankenwagen brachte den Verletzten umgehend in ein Krankenhaus. Seinen Kontrahenten fanden sie wenig später leicht verletzt auf dem Balkon.

+++ Urlaub mit Mietwagen: DAS musst du jetzt unbedingt beachten +++

Mallorca: Polizei ermittelt

Der Vorfall löste einen Großeinsatz bei der Polizei aus, wie Zeugen gegenüber dem „Mallorca Magazin“ berichteten. Beamte sperrten den gesamten Rathausplatz ab und Dutzende Streifenwagen sowie zahlreiche Krankenwagen wurden zum Tatort alarmiert.

Mehr News:

Bisher ist noch nicht geklärt, was zu der gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern geführt hat. Die Polizei ermittelt nun und wird die verletzten Streithähne sowie Zeugen befragen.