Urlaub mit Mietwagen: DAS musst du jetzt unbedingt beachten

Die Osterferien stehen an – und für viele auch der Urlaub. In den meisten Bundesländern starten die Ferien am 3. April, mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Bremen. Hier beginnt die schulfreie Zeit schon ein paar Tage früher und in Hamburg sind sie sogar schon vorbei.

Im Frühjahr buchen viele Menschen gerne Urlaub in wärmeren Gebieten, um dem meist noch kalten Wetter im Inland zu entfliehen. Für weitere Strecken ist das Flugzeug als Reisemittel beliebter als das Auto. Doch wer vor Ort die Gegend erkunden will, greift dann doch gerne wieder aufs Auto zurück. Mietwagen bekommt man heutzutage überall. Doch lauern hier auch einige Tücken den Fahrern auf. Darum gibt der Automobilclub von Deutschland (AvD) Tipps, was beim Urlaub mit Mietwagen zu beachten ist.

Urlaub mit Mietwagen: Online buchen von Vorteil

Gute Nachrichten vorweg: Die Verfügbarkeit von Mietwagen hat sich nach der Corona-Pandemie deutlich verbessert. Und auch die Preise sind trotz Energie-Krise und Inflation moderat geblieben, bemerkt der AvD. Wer besonders günstig mieten will, sollte sich jedoch besser im Vorhinein Gedanken machen und online buchen. Urlauber sollten in Vergleichsportalen gegenchecken, über welche Plattform und wo sie am besten ihren Wagen mieten können. Häufig sind die Buchungen auch kostenlos bis kurz vor der Reise stornierbar.

Teuer wird es natürlich, wenn man ein großes Fahrzeug mietet. Deshalb sollten Urlauber den Wagen bedarfsgerecht wählen, rät der Automobilclub. Für Kindersitze und Zweitfahrer fallen stets zusätzliche Kosten an. Dann gibt es häufig noch die Möglichkeit, Tarife mit und ohne Kilometerbegrenzung zu buchen. Wer die zu fahrende Strecke überschauen kann, könnte hier sparen. Wer aber bucht und dann die Grenze überschreitet, zahlt ordentlich drauf. Da kann sich auch der etwas teurere unbegrenzte Tarif lohnen. Gleiches Spiel mit den Buchungszeiträumen. Wer überzieht, muss nachzahlen.

Augen auf bei der Versicherung

Beim Thema Versicherung sollten Urlauber genau hinschauen. Viele Portale bieten Vollkasko an. Allerdings können davon einige Schäden ausgenommen sein, die dann von den Mietern zu zahlen sind. Und wenn kein Dritter als Verursacher eines Unfalls belangt werden kann, fällt alles auf den Mieter zurück. Im Fall der Fälle droht hier eine große Kostenfalle.

Auch bei der Haftpflichtversicherung solltest du den genauen Umfang deiner Konditionen kennen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union ist insbesondere die Deckungssumme zu beachten. Da diese im Ausland deutlich niedriger sein kann, solltest du hier über eine Zusatzversicherung nachdenken.

Urlaub mit Mietwagen: Hier ist es besonders günstig

Check24 hat aufgedeckt, wo die Mietwagen besonders günstig oder auch besonders teuer sind. Grundsätzlicher sei das Buchen eines Mietwagens in vielen beliebten Urlaubsregionen preiswerter als im Vorjahr. Zu den kostengünstigen Ländern zählen vorneweg Griechenland, Spanien und Italien. Teuer ist es hingegen in Portugal, im Vereinigten Königreich und auch in Südafrika geworden.

Hier die Liste der durchschnittlichen Tagespreise in den Osterferien: