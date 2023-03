Urlaub an der Nordsee: Bitter für Touristen – Insel fällt drastische Entscheidung

Bald beginnt wieder die Urlaubs-Saison und tausende Urlauber zieht es an die Nordsee. Eine Insel hat jetzt mit Blick auf die Massen an Touristen, die hier jedes Jahr hinströmen, die Reißleine gezogen. Bis hier hin und nicht weiter, sagt die Gemeinde.

Die Insel macht ernst, schreibt unser Partnerportal „MOIN.DE“. Wer hier an der Nordsee in nächster Zeit Urlaub machen will, wird wohl gegenüber den Bewohnern zurückstecken müssen. Anders geht es nicht, fordern diese.

Urlaub an der Nordsee: Gemeinde wehrt sich gegen Touristen-Problem

Die Vertreter der Sylter Gemeinde haben sich am Donnerstag, den 16. März, zusammengesetzt und eine Entscheidung getroffen. Die dürfte den Bewohnern der Insel in die Karten spielen, Urlaubern aber so gar nicht gefallen.

Dabei geht es um Wohnraum. Die Infrastruktur gerate auf der Insel allmählich aus den Fugen, warnt die Gemeinde. Das Gleichgewicht zwischen Ferienwohnungen und Dauerwohnungen sei gestört. Für die Inselbewohner gäbe es kaum noch Wohnraum und auch die Mietpreise seien frappant gestiegen. Bezahlbarer Wohnraum? Fehlanzeige! Darum hat der Rat nun eine drastische Maßnahme getroffen, wie „MOIN.DE“ berichtet.

Urlauber blicken auf Sylt in die Röhre

„Das Beherbergungskonzept sieht vor, dass zukünftig nicht mehr Ferienwohnungen / Beherbergungsbetriebe zugelassen werden sollen“, hat die Gemeindevertretung entschieden. Also keine neuen Ferienwohnungen mehr für Sylt-Urlauber! Und für die Bewohner soll der vorhandene Wohnraum stückweise verbessert und weitere erschlossen werden.

„Es wird nicht einfach. Es wird lange dauern“, sieht Stadtentwicklungsexperte Uwe Mantik voraus. „Aber es wird für Sylt als Ort zum Leben wieder eine Zukunft geben“. Wie die Sylter auf den Entschluss reagieren, erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“.