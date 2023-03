Urlaub an der Nordsee: Diese Nachricht dürfte Touristen freuen – doch sie müssen schnell sein

St. Peter-Ording ist ein beliebtes Ausflugsziel für einen Urlaub an der Nordsee. Mit seinem natürlichen Wattenmeer, dem langen Sandstrand und anderen Vorzügen lockt die Gemeinde in Schleswig-Holstein jedes Jahr viele Touristen an.

+++ Urlaub in Italien: Land verschärft Regeln – DAS sollten Touristen jetzt unbedingt wissen +++

Dieses Jahr könnten es sogar noch mehr werden, die dort Urlaub an der Nordsee machen. Denn wie unser Partnerportal „MOIN“ berichtet, gibt es dort 2023 ein äußerst günstiges Angebot – jedoch nur für kurze Zeit.

Urlaub an der Nordsee: Preisinflation während der Saison

Wie in jedem Jahr ziehen die Urlaubsorte zur Saison die Preise wieder hoch. In diesem Jahr dürfte das aufgrund sowieso gestiegener Kosten noch etwas heftiger ausfallen. Wer während der Hauptsaison nach St. Peter-Ording will, muss also tief in die Tasche greifen.

+++ Urlaub: Krasse Abzocke bei Hotelbuchung! Vor dieser Masche müssen sich Reisende in Acht nehmen – sonst wird’s teuer +++

Ab April wird zum Beispiel der Eintritt ins Schwimmbad teurer. Zweieinhalb Stunden Wasserspaß kosten dann zwei Euro mehr und die Tageskarte sogar drei Euro. Die Preise für die zentralen Parkplätze steigen um einen Euro und auch die Strandkörbe sind in der Zeit von April bis Oktober teurer, wie „MOIN“ berichtet.

Schnäppchenjäger müssen schnell sein

Die etwa 1.250 Strandkörbe, die in den Frühlings- und Sommermonaten den Sandstrand des Ortes zieren, kosten pro Tag zehn Euro, von Mai bis September sogar 12 Euro. Und damit wird auch der Tagespreis insgesamt um einen Euro ansteigen.

Mehr News:

Seit Mitte Oktober stehen die Körbe nicht mehr am Strand, doch jetzt wurden sie wieder gesichtet. Und bis zum Saison-Start können sie von Urlaubern benutzt werden – vollkommen kostenlos! Wie das geht und was du als Nachweis für den Gratis-Spaß brauchst, erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“.