Urlaub auf Mallorca: Mann filmt unglaubliche Szenen im Meer – Touristen werden baff sein

Wer einen Urlaub auf Mallorca plant, weiß in der Regel, was ihn erwartet – viele Sonnenstunden, frische Meeresluft und klares Wasser. Als dieser Mann ein besonderes Phänomen am Ufer des berühmten Strandes der Playa de Palma sieht, kann er allerdings kaum glauben, was er da erblickt. Mit diesem Ereignis hätte er nämlich nicht gerechnet und zückt prompt sein Handy, um das seltene Spektakel im Wasser bildlich festzuhalten.

Chris Caramello ist einigen als deutscher Bierkönig-DJ bekannt und entdeckt am Donnerstagmorgen (11. April) von seinem Balkon aus zwei Tiere in Ufernähe. Das steckt dahinter.

Urlaub auf Mallorca: Tiere erregen Aufmerksamkeit

Wer in seinem Urlaub auf Mallorca mit dem Boot unterwegs ist, der hält in der Regel aufgeregt Ausschau, ob er nicht in der Ferne eine spitze Flosse aus dem Wasser ragen sieht. Egal ob von weiter weg oder aus nächster Nähe – einen Delfin in der freien Wildbahn zu sehen, ist so ziemlich für jeden ein ganz besonderer Moment. So staunte auch Caramello nicht schlecht, als er rund 20 Meter vor dem weiten Sandstrand zwei Delfine entdeckte, die die Gegend unsicher machten.

„Eigentlich war es meine Freundin, die die beiden Tiere als Erstes sah“, erklärt der deutsche Bierkönig-DJ gegenüber dem „Mallorca Magazin“. Im Morgenlicht tauchten die beiden Tümmler auf und ab und zogen die Blicke erster Touristen auf sich. Doch wie kommt es dazu, dass zwei Delfine sich so nah am Ufer blicken lassen?

Grundsätzlich gilt: Delfine auf Mallorca kommen nicht gerade selten vor und tauchen das ganze Jahr über vereinzelt vor der Küste auf. In den Sommermonaten und bei gutem Wetter können Touristen bei ihrem Urlaub auf Mallorca besonders mit einem Besuch der Säugetiere rechnen. Im Sommer vergangenen Jahres nährte sich einer der Delfine den Touristen im Wasser so sehr, dass er prompt für großes Aufsehen sorgte und mit einem Hai verwechselt wurde.

Ob sich ein ähnliches Phänomen in diesem Jahr erneut ereignen könnte, bleibt abzuwarten.