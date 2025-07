Urlaub in Japan: Diese Sehenswürdigkeit erinnert an eine furchtbare Tragödie

Japan ist ein großes, faszinierendes Land! Neben der Kultur und dem guten Essen ist auch die Natur auf den vielen Inseln für Touristen ein wichtiges Ziel im Urlaub. Besonders für Türken, auch für die aus Deutschland, bietet sich eine Reise ins ostasiatische Land an. Der Grund: Zwischen Japan und der Türkei besteht eine jahrhundertealte Freundschaft!

Kein Witz: Seit den 1980er Jahren erlaubt Japan türkischen Staatsbürgern die visafreie Einreise. Der Zeitraum dafür beträgt 90 Tage, also drei Monate. Das ist hochinteressant, denn für viele Industrieländer brauchen Türken für den Urlaub in der Regel ein Visum. Der Grund dafür liegt in der langen Freundschaft zwischen beiden Ländern – die wiederum auf eine furchtbare Tragödie fußt.

Urlaub in Japan: Sehenswürdigkeit erinnert an eine furchtbare Tragödie

Das osmanische Kriegsschiff „Ertugrul“ war 1890 auf einer Freundschaftsmission nach Japan unterwegs. Auf dem Rückweg geriet das Schiff vor Wakayama in einen schweren Taifun und sank. Über 500 osmanische Matrosen starben in den Fluten. Die japanische Bevölkerung aber rettete viele Menschen und kümmerte sich in der Folge um die Überlebenden.

In Japan steht dieses Monument, das an die Freundschaft zwischen der Türkei und Japan erinnert – und an eine furchtbare Tragödie. Foto: FD

Bis heute wird in Kushimoto in der Präfektur Wakayama an dieses Symbol der Völkerfreundschaft erinnert. Dort steht nämlich das sogenannte „Monument at the Kushimoto Turkish Memorial and Museum“. Seit 2010 steht zudem die Reiterstatue von Türkeis Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk, die ebenfalls an die Freundschaft zwischen Japan und der Türkei erinnert.

Beide Länder haben sich auch politisch immer freundschaftlich zueinander verhalten – selbst in den Weltkriegen. Japan beschloss in den 80er Jahren, Türken die visafreie Einreise zu gewähren – als Zeichen des Vertrauens und der Wertschätzung.

