Urlaub in Griechenland: Land schenkt Touristen 500 Euro – doch es gibt einen Haken

Ferien auf den Nacken des Staates! Ein Urlaub in Griechenland ist für viele Deutsche ein Muss. Sonniges Wetter, gutes Essen, Strände – all das bietet Hellas. Doch es ist gar nicht so lange her, dass in Griechenland die Wälder brannten. Im Sommer 2023 war die Insel Rhodos besonders betroffen.

Und auch jetzt lodern nach wochenlanger Dürre wieder die ersten Brände. Jetzt will der Staat entgegenwirken – und bietet Touristen, die Urlaub in Griechenland machen, einen Gutschein in Höhe von 500 Euro! Doch es gibt einen Haken, der es in sich hat…

Urlaub in Griechenland: Land schenkt Touristen 500 Euro

2023 tobten in Griechenland Waldbrände zum Teil wochenlang. Auf Rhodos mussten Ferienanlagen und Hotels evakuiert werden, Tausende Urlauber und auch Einheimische mussten in Sicherheit gebracht werden. Schon damals kündigte die Regierung in Athen an, mit Urlaubsgutscheinen Betroffene auf die Insel „zurückzuholen“.

Jetzt wird dieses Versprechen in die Tat umgesetzt: Im Rahmen des Programms „Rhodos-Woche“ können diejenigen, die in Hotels untergebracht waren und die wegen der Waldbrände evakuiert werden mussten, einen Gutschein von bis zu 500 Euro Wert erhalten. Mit ihm kann man dann eine Woche lang in einer Unterkunft bleiben.

Es gibt einen Haken

Der Haken an der Sache versteht sich von selbst: Nur Betroffene vom Waldbrand 2023 können davon partizipieren. Urlauber, die jetzt auf Schnäppchen-Jagd sind und mit dem Gutschein Urlaub in Griechenland machen wollen, sind davon ausgeschlossen.

Und auch die Höhe ist nicht festgenagelt: Die Höhe des Werts hängt von der Kategorie des gewählten Hotels ab. Die Gutscheine werden zudem „nur“ in der Nebensaison der Insel gültig sein – also noch bis zum 31. Mai und dann wieder vom 1. Oktober bis zum 15. November. Mit der Aktion soll der Tourismus auf Rhodos wieder aufgebaut werden.