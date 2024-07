Urlaub auf Mallorca: Tourist fliegt aus Geschäft – hier kennen Mitarbeiter keine Gnade

Ein Urlaub auf Mallorca kann zweierlei bedeuten. Viele Touristen kommen, um die schöne Natur, das gute Essen und die Sonne zu genießen und zu entspannen. Andere wiederum treibt vor allem eines auf die beliebte Urlaubsinsel: Partys im Megapark und Bierkönig – dazu jede Menge Alkohol.

Gerade Letztere sind den Einheimischen dieser Insel ein Dorn im Auge. Denn wo viel Alkohol fließt, kommt es öfter zu unschönen Szenen. Lautes Gegröle, Menschen die achtlos ihren Müll hinterlassen oder Erbrochenes mitten auf der Straße. Die Menschen, die auf Mallorca leben, leiden teilweise sehr unter dieser Art des Tourismus. Darum wehren sie sich und etablieren immer wieder neue Regeln. Und diese werden knallhart durchgezogen, wie diese Redaktion selbst auf Mallorca erlebt hat.

Urlaub auf Mallorca: Das gilt es zu beachten

Mal schnell vom Strand in Bikini oder Badehose rein in eine Apotheke oder den Supermarkt ist hier nicht. Wie wir bei einem Besuch im Lidl von S’Arenal selbst erlebt haben, scheint es hier keinen Raum für Diskussionen zu geben, wenn die Regeln der Einheimischen nicht befolgt werden.

Als ein deutschsprachiges Pärchen die deutsche Supermarkt-Kette betreten will, ruft eine Kassiererin die beiden sofort lautstark zurück. Der junge Mann trägt lediglich eine Badehose, Schlappen und eine Sonnenbrille. Doch die Regeln sind klar: Wer oben ohne ist oder nur in Bademode gekleidet ist, darf den Supermarkt nicht betreten. Das zeigt ein Schild auf der Eingangstür des Ladens.

Ein Schild an der Eingangstür bei Lidl macht klar, welche Regeln hier für Kunden gelten.

Wer Essen oder Trinken dabei hat, darf hier ebenfalls nicht rein und auch Einkaufstrolleys und Rücksäcke scheinen verboten zu sein. Menschen, die gerade von der Platja de Palma kommen und keine Kleidung tragen, dürfen auch die Apotheken des Badeortes nicht betreten. Doch diese Regel scheint nicht überall streng befolgt zu werden.

Hier sieht man das Ganze etwas lockerer

An den unzähligen Shops, Restaurants, Bars und kleinen Supermärkten direkt an der Strandpromenade der Platja de Palma sieht es anders aus. Keine Spur von solchen Schildern, die die Touristen daran erinnern sollen, nur bekleidet in Geschäfte zu gehen.

Zwar ist das oberkörperfreie Herumlaufen abseits des Strandes verboten und wird mit einer Geldstrafe von 200 Euro geahndet. Dennoch sieht man hier an der Strandpromenade und auch auf der Straßenseite gegenüber viele Menschen ohne T-Shirt – hauptsächlich sind es Männer, die gerne oben ohne unterwegs sind.

Für die Einheimischen bedeutet das Tragen von Kleidung in den Geschäften und auch abseits des Strandes ein Zeichen des Respekts gegenüber ihnen und ihrem zu Hause. Es ist eine von mehreren Maßnahmen, die die spanische Regierung auf der Insel bestimmt hat, um dem teils ausartenden Sauf-Tourismus Einhalt zu gebieten und die Platja de Palma zu einem gesitteten Ort für alle zu machen.

Im Falle des Touristen oben ohne trug die Partnerin des freizügigen Touristen glücklicherweise ein Kleid und musste den Einkauf alleine erledigen, während er draußen auf sie wartete.