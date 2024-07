Urlaub auf Mallorca: Wenn du hier entlangfährst, musst du ordentlich Strafe zahlen

Ein Urlaub auf Mallorca muss nicht nur Feiern am Ballermann oder Entspannen an einem der bezaubernden Strände bedeuten – die Insel lässt sich auch ganz leicht auf eigene Faust mit einem Mietwagen erkunden.

Doch aufgepasst, in der Urlaubsregion herrschen etwas andere Regeln auf den Straßen, als man sie möglicherweise in der Heimat gewohnt ist. Wenn du nämlich die eine oder andere Gegend befährst, kann das deine Reisekasse ordentlich schmälern…

Urlaub auf Mallorca: Darauf solltest du beim Autofahren achten

Dabei ist besonders in und um die Insel-Hauptstadt Palma große Vorsicht geboten. „In der Nähe der Kathedrale gibt es Straßen, die nur von Residenten oder Personen, die in einem der Hotels wohnen, befahren werden dürfen“, verriet Christian, Chef der Autovermietung Best Rent Mallorca, gegenüber unserer Redaktion. Wie man die besagten Straßen erkennt?

„Es ist ein Schild zu Beginn der Straße angebracht, auf dem A.C.I.R.E steht“, erklärte der Fachmann. Die Abkürzung steht für „Areas of Restricted Circulation“. Wer ohne Genehmigung durchfährt, dem droht eine Strafe von 90 Euro. Nicht ohne Grund, ist dies einer der ersten Hinweise, die Christian seinen Kunden mit Mietwagen gibt.

Urlaub auf Mallorca: Polizei hat ihre Augen überall

Die spanische Polizei ist in diesem Punkt sehr penibel und überprüft die entsprechenden Bereiche mit Kameras. Diese kommen übrigens auch auf der Autobahn rund um Palma zum Einsatz. Dort gibt es nämlich die VAO-Busspur – eine extra gekennzeichnete Fahrbahn, die allerdings auch von Autos mit mindestens zwei Insassen genutzt werden darf.

Ansonsten gelten auch auf Mallorca die Verkehrsregeln wie auf deutschen Straßen – nur, dass in der Urlaubsregion einige Wege deutlich schmaler gebaut wurden und es mit dem Auto dort hin und wieder ziemlich eng werden könnte. Geduld und Durchhaltevermögen sind jedoch auch hier die besten Begleiter. Denn spätestens wer die Serpentinen durch das Tramuntana-Gebirge gemeistert hat, wird mit einem spektakulären Ausblick belohnt.