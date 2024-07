Mallorca: Kreuzfahrt endet im Pandemie-Chaos – Reisende stinksauer

Die Urlaubssaison ist im vollen Gange und natürlich steht dabei auch der Urlaub auf hoher See hoch im Kurs. Schließlich kann man auf einer Kreuzfahrt sowohl entspannen als auch viele neue Orte entdecken. Zahlreiche von den Reisen starten ab dem Hafen in Palma de Mallorca.

Doch für die Passagiere an Bord dieses Kreuzfahrtschiffes war das alles nicht ganz so einfach. Schuld daran ist ausgerechnet Corona. Die Zahl der Infizierten steigt seit einiger Zeit wieder leicht an – das machte sich auch auf diesem Schiff, das in Mallorca startete und auch wieder anlegen sollte, bemerkbar. Kommuniziert an die restlichen Passagiere wurde das jedoch nicht.

Mallorca: Corona an Bord ausgebrochen

Zehn Tage sollte die Kreuzfahrt im Mittelmeer an Bord von „Mein Schiff 2“ für diese Passagierin dauern. Doch die Traumreise war schon nach kurzer Zeit vorbei: Bereits nach vier Tagen spürte sie die ersten Symptome, wie sie der „Mallorca Zeitung“ berichtete. Mit Schüttelfrost schleppte sie sich zum Bordarzt. Dort war sie nicht die erste Patientin der Reise. Vor ihr hatten sich schon viele Passagiere untersuchen lassen, der eine wegen Ohrenschmerzen, der andere wegen Husten.

Das kommt den meisten doch bekannt vor. Auch die Ärztin zückte sofort einen Corona-Schnelltest, um die ersten Befürchtungen zu bestätigen. Nach dem positiven Testergebnis lautete die traurige Anweisung der Ärztin für die Passagierin: Sofort in Quarantäne.

Nach drei beschwerdefreien Tagen könne sie entlassen werden. Zudem habe die Ärztin erklärt, man habe Angst, dass das Schiff bei der Rückkehr nach Mallorca festgehalten werde, wenn sich herausstelle, dass es Corona-Fälle an Bord gebe, erzählte die Patientin der spanischen Zeitung.

Fehlende Kommunikation

Immerhin wurde sie für die Quarantäne von einer Innenkabine in eine Außenkabine mit Balkon umgebucht. Viel mehr Komfort gab es aber nicht. Manchmal habe sie stundenlang auf das Essen gewartet, auf dem Balkon habe sie ständig Schniefen und Husten von anderen Balkonen gehört. Die Patientin fragte sich, warum die Crew nicht über die Krankheit an Bord informiert hatte. Schließlich seien viele ältere Passagiere an Bord gewesen.

Die „Mallorca Zeitung“ fragte bei Tui Cruises nach. Dort bestritt man, dass es eine Häufung von Corona-Infektionen an Bord gegeben habe. Auf Facebook hingegen berichteten andere von ähnlichen Erfahrungen auf dieser Kreuzfahrt.