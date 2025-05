„Bauer sucht Frau“ ohne Inka Bause? Moderatorin spricht vom „Aufhören“

Seit fast 20 Jahren gehört „Bauer sucht Frau“ zum festen TV-Repertoire auf RTL. Die Zuschauer lieben den Mix aus Bodenständigkeit, großer Liebe und Reality-Doku.

Genauso wie die Liebesgeschichten auf dem Bauernhof gehört auch Moderatorin Inka Bause seit 2005 zu „Bauer sucht Frau“ dazu. Doch ausgerechnet im Jahr des 20-jährigen Jubiläums werden bei der 56-Jährigen Gedanken an einen Abschied laut.

„Bauer sucht Frau“-Moderatorin hat festes Datum für Abschied

Schon bevor Inka Bause 2005 die Moderatorin von „Bauer sucht Frau“ übernahm, war die Blondine ein Star im Showgeschäft. Sie startete ihre Karriere bereits in den 80ern, damals allerdings als Sängerin. Kein Wunder, dass Bause nach rund 40 Jahren im Rampenlicht langsam ans Aufhören denkt.

In einem Interview mit der Zeitschrift „Freizeit Exklusiv“ gesteht die 56-Jährige, ein festes Datum für ihren TV-Ausstieg im Kopf zu haben. „In meinem Handy-Kalender steht am 1. Januar 2028 ganz groß drin: ‚Aufhören!'“. In diesem Jahr wird Bause 60 Jahre alt. „Ich möchte gerne mit Bravour meistern, im Fernsehen rechtzeitig aufzuhören“, erklärt sie dazu. Ihrer Meinung nach gebe es in der Branche genug Kollegen, die den Absprung nicht schaffen und sich im Nachhinein alles kaputt machen, „was sie in ihrer Karriere aufgebaut haben“. Das findet Inka Bause „schade und bedauerlich“.

++ „ZDF-Fernsehgarten“: Plötzliche Sensation? – Jetzt ist es offiziell ++

Bauer sucht Frau: Das plant Inka Bause nach TV-Ende

Mit 60 Jahren in Rente gehen möchte die Moderatorin allerdings auch nicht so ganz. Stattdessen hat sie Pläne, die nicht gegensätzlicher zu ihrer aktuellen Tätigkeiten sein könnten.

Mehr TV-News:

„Am liebsten würde ich ein halbes Jahr in England kellnern“, gibt Bause zu. „Als junge Frau habe ich lange von so einem Aufenthalt geträumt. Aber damals war ich schon in einer festen Beziehung und Mutter eines Kindes.“ Mittlerweile ist die Tochter der „Bauer sucht Frau“-Moderatorin 28 Jahre alt und erwachsen, lebt selbst in Schweden. Bause hat also alle Möglichkeiten. Bevor sie allerdings in die Ferne geht, dürfen „Bauer sucht Frau“ sie also noch mindestens zwei weitere Jahre im TV sehen.