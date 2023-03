„Goodbye Deutschland“ (Vox): Sandra zieht in die Türkei – dort erwartet sie das Grauen

Sie kennen sich lediglich fünf Monate, doch für die Hamburgerin Sandra Zeppin ist der türkische Musiker Emre ihr Traummann. Hals über Kopf verliebt, bricht sie ihre Zelte in Deutschland ab, gibt ihren sicheren Job als Rezeptionistin eines Hotels auf und zieht – begleitet von „Goodbye Deutschland“ – zu ihm in den türkischen Ferienort Side an der südlichen Mittelmeerküste.

Doch das Städtchen, das im Sommer von unzähligen Touristen überflutet wird, ist nicht gerade das, was die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin aus Hamburg so kennt. Dazu kommt noch, dass ihr Freund äußerst spartanisch wohnt. Ein Zimmer mit zehn Quadratmetern Wohnfläche behaust der junge Mann. Für die nächsten Wochen soll es ihr gemeinsames Reich werden.

„Goodbye Deutschland“ begleitet Sandra in die Türkei

Doch kann man als 35-jährige, gestandene Frau plötzlich mit einem Mann auf engstem Raum leben, den man eigentlich kaum kennt? Wenn es nach Sandra geht, ja. „Als ich ihn kennengelernt habe, das ging wirklich super, super schnell bei uns. Die Zeit, die wir aufeinander verzichten mussten, die hat uns beide gelehrt, dass wir das ganz schnell haben wollen, weil unsere Liebe einfach, ohne, dass es naiv klingt, unglaublich stark ist“, versucht Sandra ein wenig umständlich zu beschreiben, was sie und Emre verbindet.

Sei es drum, die beiden wollen zusammenleben. Auch wenn einen beim Anblick der Zehn-Quadratmeter-Behausung eher das Grausen als ein Heimatgefühl beschleicht. Auf dem Bett sind alte T-Shirts, Tüten und sonstige, eher undefinierbare Dinge verteilt, die Dusche besteht lediglich aus einem Schlauch, hängt willkürlich über der Toilette. Nicht gerade deutscher Standard.

Neue Folgen „Goodbye Deutschland“ bei Vox

„Ist das für dich nicht zu gruselig?“, fragt selbst ein Mitglied des Drehteams. Und die Jungs und Mädels dürften in all den Jahren „Goodbye Deutschland“ schon so einiges gesehen haben. „Nein, also wenn es sauberer ist, dann fühle ich mich auch wohl“, sagt die 35-Jährige, während ihr Blick eher das Gegenteil ausdrückt.

Wie die Geschichte weitergeht? Und wieso ein Umzug nach Istanbul die 35-Jährige noch extrem überfordern wird? Das erfährst du am Freitagabend um 20.15 Uhr in der neuen Folge „Goodbye Deutschland – Alles aus Liebe“ bei Vox oder bereits vorab auf RTL Plus.