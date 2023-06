Um als Auswanderer ein neues Leben zu beginnen, bietet es sich an, mit einem gut ausgetüftelten Business-Plan zu starten. Vor allem, wenn man gestern noch in einem ganz anderen Job tätig war, als man es heute sein will. Laureen und Tobias, die bei ihrem Neustart von „Goodbye Deutschland“-Kameras begleitet werden, haben jedenfalls eine genaue Vorstellung davon, womit sie in Jamaica ihr Geld verdienen wollen – und zwar mit der Zimmervermietung an Touristen.

Alles ändert sich, als plötzlich „Mr. Blue“, ein Kanadier, der in Jamaika wohnt und selbst bereits ein Feriendomizil leitet, Partner sucht, die gegen Provision Touristen in sein Etablissement bringen. Beim Gespräch mit dem Geschäftsmann legt „Goodbye Deutschland„-Auswanderer Tobi dann plötzlich ein überraschendes Geständnis ab.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer wittern Chance

In einem neuen Land mit einer Sprache, die man selbst nicht spricht, Fuß zu fassen, ist zu Beginn eines jeden Auswander-Abenteuers die wohl größte Herausforderung. Kein Wunder also, dass es Tobi und Laureen als reale Chance ansehen, erstmal mit jemandem zusammenzuarbeiten, anstatt alles alleine zu machen.

„Für uns ist es für den Anfang erstmal eine super interessante Geschichte, weil wir erstmal mit unheimlich wenig Eigenkapital und relativ wenig Risiko dort schon mal unser Geschäft aufbauen können.“ Zwischen 3.000 und 4.000 Euro müssen die beiden verdienen, um sich ihr neues Leben finanzieren zu können. Zunächst aber muss Tobi erstmal mit Mr. Blue die Einzelheiten besprechen. Dafür setzt er sich mit ihm an einen Tisch und wird gleich mal schief angeguckt, als er den angebotenen Rum ablehnt.

++ „Goodbye Deutschland“: Auswanderer in Sorge – Sohn erlebt Horror in neuer Heimat ++

Vox-Auswanderer hat Alkohol abgeschworen

Es ist ganz offensichtlich nicht der Regelfall, dass Rum in Jamaika abgelehnt wird, jedenfalls bekommt man diesen Eindruck, wenn man Mr. Blues Gesicht sieht. Tobi erklärt: „Ich trinke nicht mehr.“ Eine Aussage, die sein Gegenüber nicht so einfach hinnehmen will. „Nicht mehr? Du trinkst keinen Rum?“, will Mr. Blue wissen.

Mehr News:

Dann muss Tobi notgedrungen eine kleine Alkohol-Beichte ablegen und sagt: „Ich habe früher getrunken, aber jetzt nicht mehr. Es macht mich zu einem schlechteren Menschen.“ Jetzt scheint sein potenzieller Geschäftspartner zu verstehen und sagt: „Es bringt das Schlechte in dir zum Vorschein?“ Tobi kann diese Aussage nur bestätigen. Dass in seiner Gegenwart Alkohol getrunken wird, macht dem Auswanderer aber nichts aus. Einen Abbruch tut sein alkoholfreies Leben dem Geschäftsgespräch jedenfalls nicht.

Vox zeigt „Goodbye Deutschland“ freitags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.