„Goodbye Deutschland“: Schockmoment auf Mallorca! „Den Tränen nahe“

Nachdem „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Jenny „Delüx“ und ihr Ehemann Achim Thiesen erst neulich ihre Hochzeit feierten, plant das Paar schon das nächste Projekt: Die Auswanderin will ihre zweite Mode-Boutique aufmachen.

Die „Goodbye Deutschland“-Stars Jenny und Achim Thiesen dürften diesen Tag so schnell nicht mehr vergessen. Am Samstagvormittag (3. Juni 2023) wollten die 36-Jährige und ihr Ehemann ihren zweiten Laden auf Mallorca eröffnen. Doch noch bevor die große Party steigt, kommt es zu einer kleinen Katastrophe für Jenny.

„Goodbye Deutschland“: Jenny erlebt Schloss-Fiasko

Gegenüber der „Mallorca Zeitung“ erklärt Jenny Thiesen nun, was ihr am Tag der Eröffnung passiert ist. Sie und ihr Mann Achim sind zwei Stunden vor Eröffnung der Boutique bereits vor Ort gewesen. Schließlich wollten sie noch letzte Vorbereitungen treffen und den Laden für die Feier herrichten.

Doch der Schock folgt schon an der Tür. Denn als die 36-Jährige aufschließen wollte, passte der Schlüssel nicht hinein. Für Jenny ist die Sache ganz klar: „Jemand hatte uns über Nacht etwas Metallisches ins Schloss gestopft.“ Egal, wie sie es drehten und wendeten: Die Tür ging nicht auf. Eine nervliche Zerreißprobe für die Auswanderin: „Ich war den Tränen nahe.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ende gut, alles gut

Die erste Idee: Einen Schlüsseldienst einschalten. Doch der ihr bekannte Profi war zu dieser Zeit leider in Deutschland unterwegs und demnach nicht zu erreichen. Und nun? Da hilft nur rohe Gewalt. Achim legte selbst Hand an und versuchte, das Schloss irgendwie zu brechen. Die Zeit rannte ihnen nur so davon. Mittlerweile standen sie eine Stunde vor dem Laden.

Um zehn Uhr morgens dann die Erlösung: Jenny und Achim schaffen es, in die Boutique zu kommen – und das eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung. Diese war anschließend ein voller Erfolg, wie die Auswanderin berichtet. Das nennen wir doch mal Glück im Unglück!

Mehr News:

Die neue Folgen von „Goodbye Deutschland“ siehst du immer freitags ab 20.15 Uhr bei Vox oder vorab in der Mediathek bei RTL+.