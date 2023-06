„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens planscht oben ohne im Pool – doch Fans achten nur DARAUF

Hinter den „Goodbye Deutschland“-Bekanntheiten Caro und Andreas Robens liegen aufregende Tage in den USA. Die Auswanderer hatten ihre Wahlheimat Mallorca verlassen und anderswo Urlaub gemacht. Kurz vor ihrer Rückkehr erfüllten sich die beiden dann noch einen romantischen Wunsch und ließen sich von einem Elvis-Imitator in Las Vegas zum dritten Mal trauen, hier mehr dazu.

Gegenüber dieser Redaktion erzählten sie später auch, wie sie auf die Idee gekommen waren, den Bund der Ehe nochmal zu schließen (wir berichteten). Zurück auf der Baleareninsel muss „Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens feststellen, „Der Sommer ist da“ und zwar mit Temperaturen von 36 Grad. Das perfekte Wetter, um sich im Pool abzukühlen. Beim Oben-ohne-Plantschen lässt sie ihre Fans auf Instagram natürlich teilhaben und zeigt hier auch gleich mal etwas, was viele von der Auswanderin bislang noch nicht kannten.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens posiert oben ohne

Vor Kurzem hatte Caro auf Instagram noch erzählt: „Endlich hatten wir mal Zeit, uns um den Pool zu kümmern.“ Dazu veröffentlichte sie ein Foto mit malerischem Sonnenuntergang und dem grinsenden Andreas im hauseigenen Schwimmbad.

Am Montag (19. Juni) folgte dann das nächste Foto. Hier gehen Caro und Andreas gemeinsam baden. „Wir genießen noch etwas den Feierabend! Heute war der erste richtig heiße Sommertag auf Mallorca mit fast 40 Grad“, lässt die Auswanderin ihre Fans wissen und zeigt sich dabei eng an Andreas geschmiegt obenrum nackt im Wasserbad. Es ist aber nicht ihr Busen, der ihren Fans sofort ins Auge springt, sondern ein ganz besonderes Tattoo am rechten Oberarm.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Caro und Andreas Robens präsentieren Partner-Tattoo

Die Tätowierung zeigt ein sich küssendes Paar und hat für Caro eine ganz besondere Bedeutung. Denn es ist ihr Hochzeitsbild mit Ehemann Andreas. Und wie aufmerksamen Fans jetzt aufgefallen ist, haben Caro und Andreas beide das gleiche Motiv auf dem Arm.

Mehr News:

Normalerweise sieht man die beiden nicht unbedingt immer aus nächster Nähe Arm an Arm nebeneinander stehen. Kein Wunder also, dass viele das Partner-Tattoo bislang nicht kannten.