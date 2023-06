Normalerweise halten sich Caro und Andreas Robens in ihrer Wahlheimat Mallorca auf. Hier sind die Auswanderer bereits vor Jahren sesshaft geworden. Ihr Leben lassen sie vorzugsweise vom Kamerateam von „Goodbye Deutschland“ begleiten. Wenn das allerdings gerade nicht zugegen ist oder die Robens nicht warten können, bis die neuen Folgen des Vox-Formats im TV ausgestrahlt werden, melden sie sich gerne via Instagram bei ihren Fans.

Hier halten Caro und Andreas ihre Fans abseits der Show über ihren Alltag auf dem Laufenden. Natürlich konnten es sich die „Goodbye Deutschland“-Stars auch nicht nehmen lassen, ihre USA-Reise zu dokumentieren. Zum großen Finale ihres Trips gab’s dann noch eine Überraschung, mit der vermutlich niemand gerechnet hat.

„Goodbye Deutschland“-Star sorgen für Überraschung

Vor dem Flug in die USA war Caro Robens noch ganz aufgeregt (hier mehr dazu). Doch diese innere Anspannung hat sich offensichtlich gelegt. Stattdessen zeigte sie sich seit Anfang Juni 2023 gut gelaunt an der Seite von Ehemann Andreas auf diversen Urlaubsschnappschüssen.

Ob beim Posieren vorm schicken Rolls Royce oder beim Training am legendären Muscle Beach am Strand in Kalifornien – die beiden hatten jede Menge Spaß auf ihrem Trip. Auch seinen Geburtstag feierte Andreas hier und bekam gleich noch eine öffentliche Liebeserklärung seiner Frau dazu. Wie viel Liebe die Auswanderer füreinander haben, zeigt sich dann in einem Beitrag von Sonntag (11. Juni).

Caro und Andreas Robens feiern zweite Hochzeit

„Als krönenden Abschluss unseres USA-Trips haben wir unser Eheversprechen noch einmal in Las Vegas erneuert“, lassen die beiden ihre Fans wissen. Damit ist es offiziell – und das bereits zum zweiten Mal. Über die Trauung mit Elvis-Double heißt es: „Es war wirklich wunderschön und mit tollen Freunden. Nicht etwas kitschig. Waren selber etwas voreingenommen, aber können es jedem nur empfehlen.“

Mehr News:

Für die überraschenden Neuigkeiten gibt’s von den Fans jede Menge Zuspruch, wie die Kommentare unter dem Beitrag zeigen. „Ihr seid super! Standesgemäß mit Elvis, absolut genial“, „Oh, wie toll! Herzlichen Glückwunsch“ oder „Sicherlich ein unvergessliches Erlebnis“, sind nur einige der Nachrichten, über die sich das (wieder) frisch vermählte Ehepaar jetzt freuen kann.